Zuccarello ble poengkonge: - Det er så stort som det kan få blitt

ANNONSE

N.Y. RANGERS – PITTSBURGH 3-2:

NEW YORK (Nettavisen): Bjørn Skaare, Anders Myrvold, Espen Knutsen, Ole-Kristian Tollefsen, Patrick Thoresen, Jonas Holøs, Mats Zuccarello og Andreas Martinsen. Det er hele listen over nordmenn som har spilt i NHL. Åtte navn.

Ikke hold pusten mens du venter på at våre naboer i Sverige skal omtale oss som en hockeynasjon. Disse åtte nordmennene må kunne kalles pionerer i norsk ishockey.

Og Mats Zuccarello befinner seg helt i front av disse pionerene.

Natt til mandag ble det klart at 29-åringen fra Hasle i Oslo er den beste poengplukkeren i New York Rangers sesongen 2016/17. Det er tredje gang han klarer det kunststykket.

- Det er så stort som det kan få blitt! Det er imponerende – vi snakker jo om et lag som kommer til sluttspill år etter år, sier Norges landslagssjef Petter Thoresen til Nettavisen.

Selv ikke Espen Shampo Knutsen ble poengkonge i sitt NHL-lag. Shampo var nær i 2000/01, da han gjorde 53 poeng på 66 kamper for Columbus Blue Jackets, men Geoff Sanderson gjorde tre poeng mer.

Mats Zuccarello har altså klart det tre ganger nå.

- Det er selvfølgelig hyggelig, det, sier Zuccarello til Nettavisen.

- Man hadde ikke drømt om det da man spilte hockey i Vålerenga og Asker hjemme i Norge som liten. Det var nok ikke mange andre som hadde trodd det, heller, legger han til.

STOLT: Mats Zuccarello er glad for å motta fansens pris for tredje gang i Rangers-karrieren.

Liker seg rundt 60

Zuccarello endte årets grunnserie med 15 mål og 59 poeng på 80 matcher. Han ble også poengkonge i Rangers i fjor, da han produserte 61 poeng på 81 kamper, og sesongen 2013/14, da han gjorde 59 poeng på 77 kamper.

- At han vinner den interne poengligaen, overrasker meg ikke. Han er uten tvil den smarteste og mest kreative spilleren på det laget, sier Patrick Thoresen til Nettavisen.

Thoresen, som i en årrekke var en av de største stjernene i KHL etter at han forlot NHL, poengterer at han ikke rekker å se veldig mange NHL-kamper. Han er likevel krystallklar på hvor imponert han er av landslagskollega Zuccarello.

- Hadde han hatt en medspiller av kaliberet til Sidney Crosby, Artemi Panarin, Patrick Kane eller lignende, hadde han lett gjort over 80 poeng, mener Patrick Thoresen.

Denne sesongen har Mats Zuccarello ikke bare produsert like mange poeng som før, men også vist at han er meget god defensivt når han går inn for det. Landslagssjef Petter Thoresen er ikke i tvil om at Zuccarello er bedre enn noensinne som ishockeyspiller.

- Avisene skriver etter noen av kampene hans at «Zuccarello fikk null poeng», men når jeg ser disse kampene, har han likevel spilt en veldig god match. Hans arbeidsmoral og backchecking gjør ham verdifull uansett om det blir poeng. I tillegg produserer han jo poeng jevnt og trutt, sier Thoresen til Nettavisen.

Det kan se ut til at Rangers-trener Alain Vigneault er enig. Ingen forwards i laget får mer istid enn Mats Zuccarello, som i snitt har spilt 18,49 minutter per kamp denne sesongen. Dette er andre sesong på rad som Zuccarello har vært Vigneaults mest betrodde forward.

Ble hvilt

Zuccarello sto over de to kampene før 3-2-seieren mot Pittsburgh Penguins natt til mandag, men det skyldes utelukkende at trener Vigneault ønsket å hvile nordmannen.

- Jeg har bare hvilt. Nå føles det som jeg har hatt sommerferie og vært altfor lenge borte. Det var godt å komme på is igjen, smiler Zuccarello.

Landslagssjef Petter Thoresen tror den lange sesongen til Zuccarello har slått positivt ut. 29-åringen har hatt en lang sesong allerede, med OL-kvalifisering for Norge og World Cup for Team Europa rett i forkant av NHL-sesongen.

- Han har aldri spilt så mange kamper før, men jeg tror hele pakka blir bedre med flere kamper og mer ansvar og det har han fått nå, mener landslagssjef Thoresen.

STEVEN MCDONALDS SØNN Conor McDonald ga Mats Zuccarello en solid klem idet han delte ut prisen til nordmannen.

Før kampen mot Pittsburgh, ble Zuccarello tildelt «The Steven McDonald Extra Effort Award», som siden 1987/88-sesongen er blitt delt ut årlig til den spilleren som fansen i størst grad synes har gjort en ekstraordinær innsats.

- Det er et stolt øyeblikk. Det er en ære å få en så stor pris. Dette er den prisen jeg setter høyest, sier Zuccarello.

Les mer om dette: Zuccarello hedret i rørende seremoni



Kampen mot Pittsburgh endte med seier for hjemmelaget, altså New York Rangers. Nick Bonino ga bortelaget ledelsen 9,16 minutter ut i første periode, mens Ryan McDonagh utlignet med et lekent solomål og Derek Stepan ga Rangers ledelsen 2-1 halvannet minutt før åpningsperioden tok slutt.

Carter Rowney utlignet til 2-2, mens Jimmy Vesey scoret 3-2-målet snaut midtveis i tredje periode av den betydningsløse matchen, som bar preg av at begge lag hvilte spillere.

Denne uka starter nemlig høydepunktet: Stanley Cup. Sluttspillet i NHL.

New York Rangers møter Montreal Canadiens, det eneste andre laget i NHL som har en nordmann i stallen. Andreas Martinsen kom til Montreal fra bunnlaget Colorado Avalanche før overgangsvinduet stengte i mars.