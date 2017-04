Zuccarello hedret med fansens pris

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): 10. januar 2017 døde 59 år gamle Steven McDonald etter et hjerteinfarkt. Politiet i New York kategoriserte dødsfallet som et drap, fordi man mener at det kan settes i sammenheng med det som skjedde 12. juli 1986.

Den sommerdagen ble Steven McDonald skutt av en tenåring i Central Park, mens han var på jakt etter noen sykkeltyver. Ett år etter opprettet New York Rangers en hederspris til ære for McDonald, «The Steven McDonald Extra Effort Award», som siden 1987/88-sesongen er blitt delt ut årlig til den spilleren som fansen i størst grad synes har gjort en ekstraordinær innsats.

Mats Zuccarello vant prisen både i 204 og 2016. Natt til mandag fikk han den for tredje gang, under en rørende seremoni som fikk mange her i Madison Square Garden til å finne fram lommetørklene sine.

- Prisen går til en jeg er stolt over å kunne kalle en venn, sa Steven McDonalds sønn Conor McDonald, som også jobber i New York-politiet, før han annonserte at Zuccarello er årets vinner.

Seremonien fant sted i forkant av sesongens siste grunnseriekamp.

- En ordentlig helt! Han har gjort veldig mye for byen, for politiet, for Rangers og for fansen, sa Mats Zuccarello til Nettavisen i januar, etter at McDonald døde.

- Man er stolt over å ha vunnet den prisen, over å ha møtt ham og gitt ham en klem. Den prisen betyr selvfølgelig mye. Man prøver å jobbe hardt i hver kamp, og det er hyggelig at det blir satt pris på, fortalte Zuccarello den gang.

Lokalpressen i New York kåret kaptein Ryan McDonagh til årets viktigste spiller, mens spillerne selv valgte å hedre grovarbeideren Jesper Fast som årets spiller. Fast vant denne prisen også i fjor.

Senere denne uka starter sluttspillet i NHL. New York Rangers møter Montreal Canadiens der - altså Andreas Martinsens lag. Fansen i Madison Square Garden håper selvfølgelig på en «extra effort» fra Zuccarello også der.