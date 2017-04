Zuccarello herjer på sportsforsidene i USA

ANNONSE

NEW YORK/ OSLO (Nettavisen): Mats Zuccarello ble den store helten da New York Rangers snudde til seier mot Montreal Canadiens natt til søndag.

Nordmannen vartet opp med en tordentale mot egne spillere før han selv fulgte opp med å score to ganger, etter at gjestene fra Montreal først hadde rundtspilt hjemmelaget i den første perioden.

- Vi spilte en dårlig førsteperiode. De kom ut hardt og kjørte over oss der. Vi bestemte oss for å ta oss sammen. Vi hadde en sjanse til å avgjøre serien her på hjemmebane og bestemte oss for å ikke gi fra oss den. Vi gikk ut i andre periode og spilte en solid kamp etter det, oppsummerer den desidert mest omsvermede mannen i Rangers-garderoben etter kampslutt.

Zuccarello og Rangers vant til slutt 3-1, og sikret med det avansement i sluttspillet.

Hylles på forsidene



Det har selvfølgelig blitt lagt merke til i USA, og nordmannen pryder sportsforsidene av flere aviser etter storspillet.

Se Zuccarello herje for Rangers:

Newsday velger ordspillet «Mats it!», mens New York Post lar «Mats a wrap» pryde forsiden. Daily News kliner til med «Mats incredible!».

Fellesnevneren for de tre avisene er hyllesten av Zuccarello etter seieren mot Montreal Canadiens.

New York Rangers tok seg videre til kvartfinalene etter å ha slått Canadiens 4-2 i kamper. I kvartfinalen venter enten Ottawa Senators eller Boston Bruins. Førstnevnte leder 3-2 i kamper, og kan ta seg videre til kvartfinalene med seier i neste kamp.

I kvartfinalen venter i så fall en brennhet nordmann.

Tordentale

Montreal Canadiens rundspilte New York Rangers natt til søndag, i hele førsteperioden. Rangers-spillerne hadde over dobbelt så mange skuddblokkeringer som skudd, og de tapte alle nærkamper. Alexei Emelin scoret et velfortjent ledermål for bortelaget.

Etter å ha blitt rundtspilt i den første perioden, var Mats Zuccarello sint.

Da Rangers-spillerne kom inn i garderoben etter første periode, reiste nordmannen seg og holdt en liten tordentale overfor lagkameratene.

- Ja. Vi var ikke bra nok. Vi kan ikke holde på sånn. Vi ble pissa på her på hjemmebane – det går ikke. Så da sa jeg ifra at dette ikke er akseptabelt, forteller Zuccarello til Nettavisen.

Etter tordentalen i pausen hevet hjemmelaget seg, og anført av Zucca klarte New York Rangers å snu matchen til 3-1-seier.