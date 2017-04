Zuccarello kan toppe Rangers for tredje gang på fire år

ANNONSE

N.Y. RANGERS - PHILADELPHIA 4-3:

NEW YORK (Nettavisen): Mats Zuccarello ble beste poengplukker i New York Rangers forrige sesong, da han produserte 26 mål og 61 poeng på 81 matcher. Han vant også klubbens interne poengliga sesongen 2013/14, da han leverte 19 mål og 59 poeng på 77 kamper.

Nå har Zuccarello muligheten til å bli lagets beste poengplukker for tredje gang på fire år. 29-åringen fra Oslo har gjort 15 mål og 59 poeng på 79 kamper.

Leder med tre poeng



Tre av poengene kom mot Philadelphia Flyers natt til mandag.

- Når man har en rolle hvor man skal bidra offensivt, er det ålreit å være der oppe. Jeg tenker ikke altfor mye på det, selv om det er hyggelig, sier Mats Zuccarello til Nettavisen.

J.T. Miller er nordmannens største utfordrer. De to lå likt før matchen mot Flyers, men Miller endte poengløs der og står fortsatt med 56 poeng.

Derek Stepan er nummer tre med 54 poeng, så det ser ut til å stå mellom Zuccarello og Miller når tre kamper gjenstår.

29-åringen er nå oppe i 44 assists, som er personlig rekord og best i New York Rangers siden Marian Gaborik i 2009/10. Og han ser altså ut til å vinne lagets interne poengliga for tredje gang på fire fulle sesonger.

- Dette er vel noe du trekker fram overfor barnebarna om 40 år?

- Selvfølgelig! Da hadde jeg mer enn 59 poeng, for å si det sånn! smiler Zuccarello.

Storspill mot Flyers



I løpet av de fire hele sesongene som Zuccarello har spilt siden han returnerte til NHL fra KHL, er det ingen i Rangers som har gjort flere poeng totalt. Nordmannen har 227 poeng på 315 kamper, mens Derek Stepan er nummer to med 218 poeng på 301 kamper. Lagets best betalte utespiller, Rick Nash, har 182 poeng på 270 kamper.

I matchen mot Philadelphia Flyers natt til mandag spilte Mats Zuccarello igjen en toneangivende rolle da New York Rangers tok sin første hjemmeseier siden 19. februar.

29-åringen serverte flere delikate pasninger, og tidlig i andre periode sto han for den målgivende pasningen da Mika Zibanejad utlignet til 1-1.

Zuccarello trakk pusten på benken et par minutter før han spilte fri Brendan Smith på like elegant vis til 2-1 like etterpå.

Nordmannen fulgte opp med flere poeng. 7,01 minutter ut i tredje periode bidro Zuccarello med sin tredje assist for kvelden, da Oscar Lindberg satte inn 3-1 for Rangers.

Chris Kreider styrte inn 4-1 kom to minutter etterpå. Det mest spennende for oss nordmenn på dette tidspunktet, var om Mats Zuccarello for første gang i karrieren ville klare å gjøre fire poeng i en og samme match.

Det klarte han ikke, selv om det var nære på, men det er kanskje like greit å vente med det til sluttspillet starter?

Spennende på tampen



Valtteri Filppula scoret 1-0-målet for bortelaget, som ender utenfor sluttspill og kan ta sommerferie etter førstekommende helg.

Brayden Schenn og Valtteri Filppula scoret et trøstemål hver for Flyers i sluttminuttene. Bortelaget presset hardt de siste minuttene, men klarte ikke å finne utligningsmålet.

- Det var på håret! Det var deilig med en hjemmeseier nå og få litt selvtillit før sluttspillet, sier Zuccarello til Nettavisen.

New York Rangers er sikret plass i sluttspillet og møter Andreas Martinsens Montreal Canadiens i første runde.