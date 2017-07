Zuccarello med stjernetungt lag til egen veldedighetskamp

Mats Zuccarello får med seg en rekke NHL-stjerner til sin egen veldedighetskamp i Stavanger i august.

For tredje år på rad skal Mats Zuccarello arrangere sin egen veldedighetskamp i Stavanger.

Kampen er til inntekt for organisasjonen Right to Play, og i år har Zucca samlet sammen et imponerende mannskap til veldedighetskampen. Flere av Zuccas lagkamerater i New York Rangers, samt en rekke andre NHL-stjerner tar turen til Stavanger i august.

Rogalands Avis har samlet alle stjernene som kommer til Zuccarellos kamp i Stavanger 16. august:

Linus Ullmark, Buffalo Sabres

Tobias Enström, Winnipeg Jets

Mattias Ekholm, Nashville Predators

Oliver Ekman-Larsson, Arizona Coyotes

Jonas Brodin, Minnesota Wild

Oscar Klefbom, Edmonton Oilers

Rikard Rakell, Anaheim Mighty Ducks

Peter Forsberg, Icebreakers

Markus Näslund, Icebreakers

Niklas Sundström, Icebreakers

Niklas Bäckström, Washington Capitols

Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche

Jonathan Dahlén, Vancouver Canucks

Markus Johansson, New Jersey Devils

Noah Hanifin, Carolina Hurricanes

Oscar Lindberg, Vegas Golden Knights

Carl Hagelin, Pittsburgh Penguins

Mika Zibanejad, New York Rangers

Kevin Hayes, New York Rangers

Brady Skjei, New York Rangers

Mats Zuccarello, New York Rangers