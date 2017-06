Zuccarello mister et forbilde

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Dan Girardi er kjøpt ut av sin kontrakt med New York Rangers. Den 33 år gamle backen, som var sentral da laget spilte Stanley Cup-finale i 2014, hadde opprinnelig en kontrakt med Rangers verdt 5,5 millioner dollar per sesong fram til sommeren 2020.

- Det er veldig leit å miste en kompis i laget, sier Mats Zuccarello til Nettavisen.

- Han er en jeg har sett opp til. Han ofrer seg for laget og blokkerer skudd, legger klubbens norske stjernespiller til.

Årsaken til at Girardi kjøpes ut, er at lønnstaket som klubbene er pålagt av NHL gjør det vanskelig å stable et konkurransedyktig lag på beina dersom spillere ikke presterer det lønningene deres tilsier.

New York Rangers har fremdeles seks backer under kontrakt neste år, og ønsker garantert å forsterke denne gruppen etter at nettopp backsiden fremsto som en svakhet forrige sesong.

- Som alle vet, er dette en business, konstaterer Zuccarello.

Selv velger Dan Girardi å takke klubben.

- Rangers er en førsteklasses organisasjon som alltid behandler sine spillere med respekt. Min familie og jeg er takknemlige for den behandlingen vi har fått mens vi har vært her i New York, sier Girardi.

Zuccarello legger ikke skjul på at han vil savne å ha Girardi i garderoben.

- Han har spilt med mange skader som folk ikke vet om. Han er en ordentlig kriger, en sånn person jeg vil sette veldig høyt, en som driter i seg selv og setter laget først.

Ifølge Capfriendly.com har New York Rangers nå bundet opp 61,7 millioner dollar i 18 spillere. Manager Jeff Gorton har dermed 11,3 millioner til rådighet for å fylle de fem siste plassene.

Mika Zibanejad, Oscar Lindberg og Jesper Fast skal få nye kontrakter i sommer, mens utkjøpet av Dan Girardi trolig betyr at Rangers også vil forsøke å beholde Brendan Smith, som kom til klubben før overgangsvinduet stengte i mars.

New York Rangers får ikke stryke hele kontraktsbeløpet på 5,5 millioner dollar når det gjelder lønnstaket, men belastes med 2,61 millioner dollar førstkommende sesong, 3,61 millioner sesongene 2018/19 og 2019/20, og deretter 1,11 millioner de tre neste årene.

New York Rangers må også gi fra seg én spiller til Vegas Golden Knights, en nystartet klubb som skal spille i NHL fra og med kommende sesong.