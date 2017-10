Zuccarello og Rangers tapte for Colorado Avalanche i sesongstarten

Skuffende sesongstart for New York Rangers.

N.Y. RANGERS – COLORADO 2-4:

NEW YORK (Nettavisen): Nå er sesongen 2017/18 offisielt i gang for Mats Zuccarello og hans New York Rangers. Det tok bare litt lenger tid for dem enn for motstanderen her i Madison Square Garden natt til fredag, norsk tid.

Matt Duchene og Mikko Rantanen scoret hvert sitt mål for gjestene fra Denver, før Rangers bestemte seg for å utnytte at de hadde skøyter på beina og bruke dem til å bevege seg, men da de først hadde tatt den beslutningen, ble det fart på åpningsmatchen.

Mika Zibanejad, forfremmet til førstesenter nå, reduserte først til 1-2 og utlignet deretter til 2-2. Det tok bare to og et halvt minutt. Utligningsmålet var et kanonskudd fra svensken, som fikk et flott framspill av Mats Zuccarello.

I andre periode sørget Tyson Barrie for ny ledelse for Colorado, og denne gang maktet ikke New York Rangers å svare. Colorado scoret i tomt bur helt på tampen da Rangers satset fremover. Gabriel Landeskog scoret 4-2-målet.

Dermed ble det null poeng i sesongstarten for Mats Zuccarello og hans Broadway-venner.

Sentral rolle

Mats Zuccarello er nå midtveis i sin fireårskontrakt med New York Rangers, som utløper sommeren 2019. Han har gjort 59, 49, 61 og 59 poeng de siste fire sesongene og klubbledelsen håper selvsagt at han kan løfte produksjonen enda et hakk.

Hvis han klarer å kombinere målproduksjonen fra 2015/16-sesongen, da han scoret 26 mål, med assistproduksjonen fra i fjor – 44 – kan det bety viktige ekstrapoeng for manhattanklubben.

New York Rangers har nemlig mistet sin førstesenter Derek Stepan i en byttehandel med Arizona Coyotes. Trener Alain Vigneault satser på at han erstattes gjennom økt produksjon internt, først og fremst fra Mika Zibanejad og Kevin Hayes, som nå rykker opp ett hakk hver og blir henholdsvis første- og andresenter.

Og som vi allerede har etablert – to scoringer i sesongstarten tyder på at Zibanejad virker moden for oppgaven.

Her i New York er det kanskje aller mest spenning knyttet til russeren Pavel Butsjnevitsj, som fikk begrenset med istid i sin første sesong i USA, men har et enormt potensial. Det potensialet kan han få ut allerede denne sesongen, dersom han jobber hardt nok defensivt til å tilegne seg trenerens tillit.

I oppkjøringen har Butsjnevitsj fått plass i første overtallsoppstilling. Det kan gi uttelling for New York Rangers, som er et større spørsmålstegn ved inngangen til denne sesongen enn tilfellet har vært de siste årene.

Mot Colorado fikk han sjansen i førsterekka, sammen med Zibanejad og Chris Kreider. Han svarte med én assist.

NY I RANGERS: Stjernebacken Kevin Shattenkirk debuterte for New York Rangers natt til fredag.

Stjerneback med poeng i debuten

Sommerens store investering, Kevin Shattenkirk, er oppvokst i delstaten New York og debuterte for Rangers mot Colorado Avalanche. Det hviler store forventninger på 28-åringens skuldre etter at han signerte en fireårskontrakt verdt 213 millioner kroner.

Shattenkirk skal styre overtallsspillet til New York Rangers, som var et av de svakeste i NHL på hjemmebane forrige sesong, med bare 17,1 prosents uttelling. Broadwaylaget var blant de beste på borteis, med 23,1 prosents uttelling, men håper å utvikle dette ytterligere.

Stjernebacken vartet opp med målgivende på sesongens første Rangers-mål, som kom nettopp under et overtallsspill. 28-åringen viste fram sin evne som overtalls-dirigent ved flere anledninger. Det er ikke utenkelig at Shattenkirk og Zuccarello kan bli et radarpar i power-playene til Rangers.

Er det ett lag som kunne ha trengt Kevin Shattenkirk i sitt overtallsspill, er det nettopp Colorado Avalanche, som forrige sesong var aller svakest i NHL med bare 12,6 prosents uttelling i tallmessig overtall. Det er den 12. dårligste power-play-uttellingen til et NHL-lag over en hel sesong siden 2000.

Denne gang ble det imidlertid scoring i power-play. 1-0-målet til Mikko Rantanen kom mens Filip Chytil satt utvist for hjemmelaget.

I fjor var Avalanche det desidert svakeste laget i NHL. Det laget viste mot New York Rangers i sesongåpningen, kan indikere at denverklubben vil være i stand til å flytte noen av de 56 tapene i fjor over til seierskolonnen nå.

