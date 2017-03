Zuccarello redder NM-drømmen: - Det er surrealistisk!

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Det er ikke bare fotball som er dyrt i norsk idrett. Ishockey er også en sport hvor utøverne har store kostnader til både utstyr og reiser.

Et ferskt eksempel er damelaget til Tromsø, som ønsker å delta i norgesmesterskapet i Stavanger helgen 31. mars til 2. april, men ikke har råd til dette selv. Halvparten av spillerne i laget er studenter.

De valgte å lage en innsamlingsside hos sponsor.me, slik at de kan delta i NM «for opplevelsens og erfaringens skyld, men også for å vise hockeynorge at Tromsø hører hjemme på høyt nivå, og for å motivere rekruttering av jenter til denne fantastiske sporten».

- Dette betyr så mye



Jentene hadde allerede samlet inn rundt 5000 kroner da Mats Zuccarello gikk inn med 12.000 kroner selv.

- Kødder du? Det er surrealistisk. Jeg blir helt målløs, sier Marte Idrupsen til Nettavisen.

Tromsøs nummer 22 hadde ikke fått med seg støtten fra Zuccarello før Nettavisen slo på tråden.

- Dette er helt fantastisk! Det betyr så mye for oss. Det er ganske dyrt for oss å reise rundt. Vi jobber mye på dugnad, forteller Idrupsen.

TRENGTE HJELP: Mats Zuccarello bestemte seg for å støtte damelaget til Tromsø.

JUBLENDE GLAD: Marte Idrupsen ble overlykkelig da hun fikk høre at Mats Zuccarello sponser NM-turen til Tromsøs damelag.

Zuccarello ønsker ikke å kommentere dette overfor Nettavisen, men hans manager Kevin Skabo bekrefter bidraget.

- Mats har ikke lyst til å gjøre noe stort nummer av dette. Han kom over denne siden og fikk lyst til å støtte laget. Han ønsker at ishockeysporten skal vokse i hele landet, blant både gutter og jenter, sier Skabo til Nettavisen, som legger til at han ikke er overrasket over støtten fra Mats.

- Mats har et utrolig stort hjerte.

Zuccarello er som kjent opptatt av å støtte barn og unge inn mot idretten gjennom zuccarellostiftelsen.

- Nå kan alle bli med

Lagleder Ananke van Oostrum er – mildt sagt – glad for støtten fra Norges største hockeystjerne.

- Det er helt sinnssykt! Vi fulgte med på siden for å se om det kom inn støtte og plutselig så vi at Mats Zuccarello sto øverst på listen vår med 12.000 kroner, sier van Oostrum til Nettavisen.

Hun forteller at de bevisst satte målet på 12.000 kroner lavt, i håp om å lokke familie og venner til å gi noen bidrag, men at det definitivt er behov for de 17.000 kronene som har kommet inn totalt.

- Det er utrolig dyrt å reise til NM og en stor egenandel, så det var en del spillere som ikke kunne være med fordi de ikke hadde råd, men nå ser det ut til å bli tur til alle, stråler Ananke van Oostrum.

Tøff motstand

Tromsø-jentene er ferske i eliteserien etter opprykk i fjor, og er forberedt på å kjempe i oppoverbakke i Stavanger.

- Vi er underdogs, både i NM og eliteserien. Vi har hatt det tøft. Det har vært harde kår. Vi har tapt veldig mye, men vi har vunnet to kamper mot Sparta og vi møter Sparta i NM, forteller en optimistisk Marte Idrupsen til Nettavisen.

Laget trener hardt, lover Idrupsen, for å kunne matche Sparta. Så hardt som man kan gjøre når man bedriver ishockey på hobbybasis.

- Vi får ikke betalt for dette, for å si det sånn. Noen av spillerne er 40 år og har barn, og andre spillere er født i 2003. Noen av de yngre jentene satser mot landslaget. Alle ønsker vi å gjøre det så bra vi kan. Vi har jo bare hatt ishall her siden 2010, påpeker Idrupsen.