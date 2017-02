Zuccarello scoret i Rangers-seier

ANNONSE

N.Y. RANGERS – ANAHEIM 4-1:

NEW YORK (Nettavisen): I store deler av denne sesongen – 30 kamper på rad – var scoringer for Mats Zuccarello på en keeper i NHL et like sjeldent syn som Oscar-nominasjoner for Adam Sandler.

De kom ikke, rett og slett.

Den eneste scoringen til Zuccarello mellom 16. november og 22. januar, kom i åpent mål mot Dallas Stars 15. desember.

Hvis måltørken frustrerte 29-åringen fra Oslo, lot han det ikke skinne igjennom. Gang etter gang fortalte han Nettavisen i garderoben etter match at det eneste som betyr noe, er at laget vinner.

Assistmaskin

Dessuten produserte han hele tiden assists. Faktisk var han mellom 18. desember og 31. januar den spilleren i NHL med aller flest assists (17).

Likevel må det smake godt å se scoringene komme på løpende bånd igjen. Da Zuccarello banket inn 2-0 for New York Rangers mot Anaheim Ducks her i Madison Square Garden natt til onsdag, var dette hans tredje scoring på seks kamper.

- Når vi vinner, er det ålreit å bidra, sier Zuccarello til Nettavisen.

- Er det godt å slippe maset (om måltørke) fra oss journalister?

- Nei, det er hyggelig, det. Jeg setter pris på dere journalister, sier 29-åringen med et lurt smil.

Rangers vant 4-1 mot Anaheim Ducks etter scoringer av Oscar Lindberg, Zuccarello og Michael Grabner (2). Jakob Silfverberg scoret for Ducks.

- Anaheim var bedre enn oss. Henke (Henrik Lundqvist, red. anm.) sto bra og vi scoret på de sjansene vi hadde. En ufortjent seier, men det er viktig å ha dem også, oppsummerer Zuccarello.

Nummer to i Rangers' poengliga

Totalt har Mats Zuccarello nå 11 mål og 40 poeng på 53 kamper denne sesongen. Han er dermed nummer to i poengligaen til New York Rangers, bak J.T. Miller, som har 16 mål og 26 assists.

New York Rangers befinner seg fremdeles på sjuendeplass i den østre avdelingen. Laget har femte mest poeng, men på grunn av wild card-systemet og det faktum at tre andre lag i Metropolitan-divisjonen har flere poeng, ligger broadwaylaget i skrivende stund an til å møte divisjonsvinneren i Atlantic Division, Montreal Canadiens, i sluttspillet.

Det er imidlertid mange kamper som skal spilles før det starter, i april, og mye kan endre seg. Rangers har 29 kamper igjen av grunnserien.