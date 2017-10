Zuccarello-show og karrierebeste i vill kamp

New York Rangers lå under 1-5 da Mats Zuccarello startet showet.

TORONTO - N.Y. RANGERS 8-5:

NEW YORK (Nettavisen): I sesongens andre kamp og den første på bortebane, så New York Rangers fullstendig fortapt ut mot Toronto Maple Leafs.



Det tok bare 2,30 minutter for hjemmelaget å ta ledelsen, og 14 minutter ut i første periode var stillingen 1-5. Stjernekeeperen Henrik Lundqvist ble benket etter første periode og det hadde vært tilgivelig om flere av de andre spillerne i Rangers også flyttet tankene over til neste match.



Mats Zuccarello (30) gjorde definitivt ikke det.

- Nok en gang viser Mats hvor viktig han er for Rangers. Han står bak alt av offensivt spill. Det skjer vel egentlig ingenting hvis ikke Zucca er på isen. Han er lagets klart beste spiller. Det er verdt å sitte opp til 04.15 for å se hvor god han er, sier TVs hockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm til Nettavisen.

Fire poeng på rad

Helt på tampen av første periode spilte han pucken til Kevin Shattenkirk, som sendte den i nettmaskene med et skudd fra blålinja.

2-5.

7,43 minutter ut i andre periode samarbeidet Shattenkirk og Zuccarello igjen, da de spilte fram Mika Zibanejad til nok en Rangers-scoring.

3-5.



Fire og et halv minutt senere serverte Zuccarello nok en målgivende pasning. Dette var en klassisk Zucca-pasning, den typen som får deg til å skjønne hvilken fabelaktig spilleforståelse 30-åringen har. Marc Staal trengte bare å sette køllebladet på isen og la Zuccarello treffe det.

4-5.



5-5-målet satte Mats Zuccarello inn selv, da han styrte et skudd fra Marc Staal forbi Torontos danske målvakt Frederik Andersen.

Første gang i karrieren

Det var Zuccarellos fjerde poeng i kampen. Han har gjort tre poeng i én NHL-kamp hele 17 ganger i karrieren, men han hadde aldri gjort fire - før nå. Og han gjorde det i sin første kamp med en A på brystet, som en av lagets kapteiner.



Espen Knutsen var den første nordmannen som gjorde minst fire poeng i én match. Han klarte det tre ganger i løpet av sin NHL-karriere.



23. desember 2000 scoret han ett mål og hadde tre assists for Columbus Blue Jackets mot New York Islanders. Tre måneder senere hadde han fem assists for Columbus i en kamp mot Calgary Flames. Shampo scoret også tre mål og hadde én assist mot San Jose Sharks 24. januar 2002.

Nå er det altså to nordmenn som har klart fire poeng i én kamp.

Mats Zuccarello har aldri før hatt en så god start på en sesong i NHL. Etter to kamper står 30-åringen med fem poeng. Forrige sesong gjorde han 59 poeng på 80 kamper, men hadde bare ett poeng etter de to første kampene.

Likevel var Zuccarello skuffet etter kampen natt til søndag. Opphentingen fra 1-5 til 5-5 ble etterfulgt av tre nye Toronto-mål. Det ødela nordmannens glede over sin første firepoengskamp.

- Det har ikke så mye å si når vi ikke klarer å forsvare oss. Det er hårreisende hvordan vi spiller i egen sone, så det må bli mye bedre. Vi må gå i oss selv, alle mann, sier Zuccarello til Nettavisen.

Hjemmelaget slo tilbake

Toronto Maple Leafs ga seg nemlig ikke og tok tilbake ledelsen i tredje periode. Tyler Bozak satte inn 6-5 for hjemmelaget etter et angrep som New York Rangers mente var offside.

Broadwaylaget benyttet seg av regelverket, som gir lov til å utfordre enn dommeravgjørelse, men etter videogransking ble målet stående. Rangers fikk derfor en utvisning i henhold til den nye regelen om at en tapt trenerutfordring automatisk gir to minutters lagstraff.

I løpet av denne utvisningen ble også Kevin Hayes utvist, og Toronto økte til 7-5 mens Rangers-senteren satt i fryseboksen, etter en fin avslutning fra William Nylander.

Nazem Kadri punkterte matchen med sitt 8-5-mål et par minutter før slutt.

De fem første Toronto-målene ble scoret av Dominic Moore, Zach Hyman (2), Jake Gardiner og Nikita Zaitsev. J.T. Miller scoret Rangers' første mål.

Det endte derfor med tap for New York Rangers, til tross for den eventyrlige opphentingen og Zuccarellos strålende spill. Rangers står med null poeng etter to kamper av 2017/18-sesongen.

