Zuccarello-show på Broadway

N.Y. RANGERS – FLORIDA 3-4 (e.str.):

NEW YORK (Nettavisen): Når det først løsner, løsner det gjerne ordentlig. Etter en nesten månedlang måltørke, bød Mats Zuccarello natt til lørdag på et sniskyttershow her på Broadway.

Det var kanskje ikke tilfeldig at verdens beste kvinnelige bokser, Cecilia Brækhus, var på plass i Madison Square Garden?

Det er iallfall sjelden man ser Zuccarello få inn sånne fulltreffere.

Roses av treneren

To ganger scoret han med lekre håndleddsskudd. Målene kom så naturlig og lekende lett for nordmannen at man lurer på hvorfor han ikke scorer to-tre sånne i hver eneste match.

Så enkelt er det selvfølgelig ikke å score i verdens tøffest hockeyliga.

Zuccarello gjorde mer enn å score mål mot Florida Panthers. Han kjempet og sleit, ble utvist og trakk utvisninger, og spilte som godt over 21 minutter.

- Det er ålreit å score mål, men det gjelder lite når vi ikke vinner. Det er kjipt! sier Zuccarello til Nettavisen.

Trener Alain Vigneault forteller at han har satt stor pris på nordmannens bidrag selv om måltørken dro ut i tid.

- Selv da Mats ikke scoret mål, synes jeg at han jobbet ekstremt hardt og spilte virkelig godt, sier Rangers-trener Alain Vigneault til Nettavisen.

- Dette er et 200-fotsspill, det er to nett og du må spille godt i begge ender. Det gjorde Mats selv da han ikke scoret mål, legger han til, som for å understreke hvor fornøyd han er med sin norske høyreving.

Then this happens😁😁 Thank you so much to Team @thegarden and K2 promotion for this cool experience👏👏 #zucca #norway Et innlegg delt av First Lady Cecilia Braekhus (@ceciliabraekhus) fredag 17. Mars. 2017 PDT

Trener Vigneault er ikke den eneste som som byr på godord når navnet Mats Zuccarello blir nevnt.

- På en kveld hvor Rangers tidvis sluttet å gå på skøyter, sto Zuccarello fram som en spiller som beveget seg og gjorde alt han kunne for å inspirere lagkameratene sine, forteller journalist Sean Hartnett fra CBS New York til Nettavisen.

- Motoren hans stanser aldri og han har en viljestyrke som er på et nivå få spillere i ligaen kan matche. Selv om Rangers tapte kampen etter straffer, bidro Zuccarello med sine vanlige varemerker, nemlig ustanselig innsats og smartness på isen, mener Hartnett.

Også lagkamerat J.T. Miller, som scoret det øvrige målet til Rangers, har bare godord å si om sin norske lagkamerat.

- Han er en leder i dette laget og definitivt en av de best likte i hele organisasjonen og i spillergruppen. Vi ser opp til ham. Han har åpenbart enorme ferdigheter i tillegg. Han er en vi kan stole på vil levere i alle kamper, sier Miller.

Tidlig scoring



Zuccarello ga New York Rangers ledelsen 1-0 med et vakkert håndleddsskudd tidlig i matchen mot Florida. Scoringen var hans første i NHL siden 19. februar.

Zuccarellos mål kom etter bare 2,34 minutters spill, etter forarbeid av Chris Kreider og Derek Stepan.

Hjemmelaget fulgte opp med 2-0 bare 97 sekunder senere, da J.T. Miller overlistet James Reimer etter pasning fra Brendan Smith, som fikk pucken fra Mika Zibanejad.

Rangers utnyttet imidlertid ikke den gode starten i Madison Square Garden spesielt godt. Første periode tilhørte Rangers, men Florida spilte seg tilbake i matchen i midtperioden.

Jonathan Huberdeau reduserte til 1-2 etter forarbeid av Jaromir Jagr og Alex Petrovic, mens Jussi Jokinen utlignet til 2-2 etter en nydelig pasning fra Thomas Vanek, som lurte Rangers med en skuddfinte og ordnet åpent mål for Jokinen.

Drøyt sju minutter ut i tredje periode spilte Huberdeau og Jagr fint sammen på vei mot målet til Antti Raanta i Rangers-buret. Jagr sendte pucken tvers foran mål til Aleksander Barkov, som enkelt kunne styre inn 3-2 for bortelaget.

45 år gamle Jaromir Jagr har nå 39 poeng på 70 kamper denne sesongen. Slett ikke noe å skamme seg over!

FLORDA tar ledelsen 3-2 gjennom Aleksander Barkov i tredje periode.

Som dere forstår, var ikke Zuccarello helt ferdig med å score mål. Snaut tolv minutter ut i tredje periode fikk han pucken av Brendan Smith og siktet seg inn på rommet mellom James Reimers venstre arm og venstre bein. Skuddet kom kvikt nok til at Reimer ikke rakk å stanse det.

Scoringen ga Rangers 3-3 og sendte mathchen til overtid. Etter fem målløse minutter der, var Mats Zuccarello igjen i fokus på Broadway. Som førstemann ut i straffeslagkonkurransen hadde han sjansen til å finne nettmaskene for tredje gang denne vinterkvelden, men Reimer gikk seirende ut av den duellen.

Floridas unge finne Aleksander Barkov ble den eneste målscoreren i straffekonken og sørget for 4-3-seier til Florida. Rangers ble dermed avspist med ett poeng.

De to målene til Zuccarello var likevel et skikkelig lyspunkt for New York Rangers. Klubbens offensive nøkkelspillere har nemlig slitt med akkurat dette med å score mål de siste ukene.

Kollektiv måltørke

Med nøkkelspillerne tenker vi på Rick Nash (som tjener 66 millioner kroner per sesong), Derek Stepan (tjener 55 millioner), Chris Kreider (39 millioner), Mika Zibanejad (22 millioner) og Mats Zuccarello (38 millioner).

Lagets best betalte utespiller, Nash, er bare nummer åtte i lagets interne poengliga. Førstevalget i 2002-draften har bare scoret fire mål på sine 26 siste kamper. Stepan har ett mål på sine 26 siste. Kreider har fire mål på sine 17 siste kamper.

Og Zuccarello hadde gått 12 matcher uten scoring før han kunne juble for målene mot Florida her i New York.

Tidligere denne sesongen har 29-åringen fra Oslo hatt måltørker på 14 kamper (18. november til 13. desember) og 15 kamper (17. desember til 22. januar). I fjor var Zuccarello klubbens beste poengplukker med 61 poeng. Da scoret han 26 mål. Denne sesongen har han nå 14.

På den positive siden kan Zuccarello sette personlig rekord i antall assists på én sesong. Hans nåværende rekord er 40, som han produserte sesongen 2013/14. Etter at 71 av 82 kamper er spilt denne sesongen, har nordmannen 36.

Imponerende bredde

Mens de største offensive stjernene ikke har levd opp til forventningene når det gjelder målproduksjon – bortsett fra Kreider, som tross alt har 26 mål totalt denne sesongen – har de mindre profilerte forwardene levert over forventning.

Michael Grabner er toppscorer med 27 mål. Østerrikeren skaffet for øvrig utvisningen som førte til det overtallsspillet som Zuccarello scoret i. Mannen som satte inn 2-0-målet, J. T. Miller, er lagets beste poengplukker med 51 poeng på 71 kamper. 24-åringen hadde tidligere aldri vært høyere enn 43 poeng på en hel NHL-sesong.

En annen 24-åring, Kevin Hayes, har også satt personlig rekord. Hans forrige bestenotering var 45 poeng, mens han nå står bokført med 46 poeng – og fremdeles har elleve matcher igjen av grunnserien.

Som man forstår, er det bredden som skal gi New York Rangers sjansen til å markere seg når sluttspillet starter i midten av april. Det meste tyder på at Mats Zuccarello og lagkameratene der vil møte enten Andreas Martinsens lag, Montreal Canadiens, eller Ottawa Senators.