Zuccarello slått ut av Stanley Cup

ANNONSE

N.Y. RANGERS – OTTAWA 2-4:

NEW YORK (Nettavisen): Sluttspillets oppsett virket så lovende for New York Rangers, som unngikk å møte lag fra egen divisjon – der tre av grunnseriens fire beste lag befinner seg – og i stedet fikk møte Montreal Canadiens i første runde og deretter Ottawa Senators i andre runde.

Etter seier 4-2 i kamper mot Montreal, som var det sjuende beste laget i grunnserien, virket Ottawa som en drømmemotstander i andre runde. Ottawa var det tolvte beste laget i grunnserien.

Men det viste seg at Ottawa også er bedre enn New York Rangers. Kanadierne vant 4-2 i kamp seks og 4-2 i matcher totalt og er klar for semifinale i Stanley Cup.

Ekstremt skuffet

Zuccarello er ikke klar for noe som helst. Han er nemlig oppslukt av skuffelse.

- Man jobber 90 kamper i året for å komme hit, og så føler man at man pisser det bort. Det er frustrerende, så det kommer nok til å ta litt tid, sier Mats Zuccarello til Nettavisen.

- Det føles som at dere tapte denne kampserien mer enn at Ottawa vant den?

- Ja, absolutt. Vi kan takke oss selv.

- Hva kommer det av at dere åpner kamp seks så livløst?

- Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe svar på det nå.

Rangers unngikk Metropolitan-divisjonen i sluttspillet og fikk på papiret en enklere vei. Det gjør skuffelsen enda vondere, innrømmer Zuccarello.

- Ja, men det er ingen lette kamper i NHL. Uansett hvilken side man kommer på, må man slå gode lag. Jeg vet ikke. Det er piss. Vi roter det bort. Ikke den kampen her, men før det. Det er surt. Det er frustrerende. Jeg har litt få ord akkurat nå, sier Zuccarello til Nettavisen.

Han bekrefter at han ikke kommer til å delta i VM, men ønsker ikke å snakke mer om dette umiddelbart etter at Rangers er slått ut.

Marerittstart

Mike Hoffman sørget for 1-0-ledelse til bortelaget bare 4,27 minutter ut i matchen her i Madison Square Garden natt til onsdag. Nok en gang var Erik Karlsson involvert med en assist – hans ellevte i dette sluttspillet.

Selv med tretthetsbrudd i foten har den svenske stjernebacken produsert målpoeng.

Mats Zuccarello fikk deretter en kølle i ansiktet fra sin tidligere klubbkollega og gode venn Derick Brassard 8,35 minutter ut i første periode, noe som ga Rangers sjansen til å spille i overtall i fire minutter – eller mindre, dersom de scoret – mens Brassard satt utvist.

Det ble fire utfordrende minutter for hjemmefansen, som ikke fikk mye å glede seg over.

Mark Stone økte til 2-0 for Ottawa Senators 14,44 minutter ut i førsteperioden.

Det er selvfølgelig for tidlig å konkludere hva utfallet i en hockeykamp blir etter bare én periode, men en så livløs og talentfattig forestilling som Rangers bød på i denne matchen, hadde man ikke sett i NHL på nesten et døgn, da Pittsburgh Penguins var rundingsbøyer for Washington Capitals.

Og dette var altså en kamp Rangers måtte vinne.

MIKA ZIBANEJAD reduserer til 1-2 mot Ottawa Senators og målvakt Craig Anderson.

Fin Zuccarello-assist

Mats Zuccarello bidro til å få liv i fansen da han spilte fri Mika Zibanejad drøyt 13,30 minutter ut i midtperioden og den svenske senteren scoret alene med Craig Anderson.

Plutselig var hjemmelaget fullt av energi. I et par minutter.

Erik Karlsson bestemte seg tydeligvis for å gjøre noe med dette. Svensken tok med seg pucken inn i Rangers-sonen, spilte vegg med Bobby Ryan og satte pucken forbi Henrik Lundqvist til 3-1 for Ottawa. En maktdemonstrasjon fra en av verdens beste backer!

- Det er selvfølgelig surt, erkjenner Zuccarello overfor Nettavisen.

ERIK KARLSSON tok saken i egne hender etter at Rangers reduserte til 1-2. Svensken sørget for ny tomålsledelse med et praktfullt raid.

53 sekunder ut i tredje periode eksploderte desibelnivået i The Garden da Chris Kreider snek seg forbi Senators-forsvaret og scoret alene med Anderson. Dermed ble avstanden redusert til ett mål igjen.

Rangers fikk også sjansen i overtall i tredje periode, men maktet ikke å utnytte dette. Totalt fikk Rangers spille åtte minutter i overtall i kamp seks, uten mål å vise til.

- Det er ræva. Power-playet har vært ræva i hele sluttspillet. Det er ikke bra nok. Det må vi trene mer på.

Sju minutter før slutt fikk Rangers en utvisning, på kaptein Ryan McDonagh. Det gjorde ikke situasjonen enklere.

Ottawa scoret 4-2 i tomt bur seks sekunder før slutt.

Matchen ebbet ut i 2-4-tap for Rangers og dermed ble det tap 2-4 i kamper i andrerundeserien mot Ottawa Senators.

- Vi scoret ikke på sjansene våre, men det som er mest irriterende, er at hvis vi hadde spilt hele serien sånn som alle gjorde i tredje periode, hadde vi vunnet på fire kamper. Men det var ikke godt nok nå, oppsummerer Mats Zuccarello.

Rotet bort dette selv

Han har helt rett: New York Rangers kan bare skylde seg selv. Laget ledet 1-0 i første kamp mot Ottawa, men tapte den 1-2. Rangers ledet deretter 1-0, 3-1, 4-2 og 5-3 i kamp to, men tapte 5-6. Så vant blåtrøyene 4-1 i både kamp tre og fire, før de rotet bort ledelser på 2-0 og 4-3 i kamp fem og tape 4-5.

Ottawa Senators møter nå enten Washington Capitals eller Pittsburgh Penguins i semifinalen av Stanley Cup. I den vestre avdelingen venter Nashville Predators på vinneren av duellen mellom Anaheim Ducks og Edmonton Oilers.