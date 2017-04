Zuccarello snudde matchen med tordentale – og to mål

ANNONSE

N.Y. RANGERS – MONTREAL 3-1:

NEW YORK (Nettavisen): Ingen spillere i hjemmelagets garderobe i Madison Square Garden er lavere enn Mats Zuccarello. Ingen spillere i hjemmelagets garderobe kommer fra en mindre hockeynasjon.

Men ingen har heller et større hjerte.

Snudde kampen

Montreal Canadiens rundspilte New York Rangers natt til søndag, i hele førsteperioden. Rangers-spillerne hadde over dobbelt så mange skuddblokkeringer som skudd, og de tapte alle nærkamper. Alexei Emelin scoret et velfortjent ledermål for bortelaget.

Mats Zuccarello var sint.

Da Rangers-spillerne kom inn i garderoben etter første periode, reiste nordmannen seg og holdt en liten tordentale overfor lagkameratene.

- Ja. Vi var ikke bra nok. Vi kan ikke holde på sånn. Vi ble pissa på her på hjemmebane – det går ikke. Så da sa jeg ifra at dette ikke er akseptabelt, forteller Zuccarello til Nettavisen.

Først tale - så mål

Han er imidlertid ikke typen til å legge all skyld på andre. Etter alvorspraten i garderoben, gikk Zuccarello ut på isen med den besluttsomheten som ofte er så synlig for oss som ser matchene hans fra tribuneplass.

2,26 minutter ut i andre periode satte han selv inn utligningsmålet, da han fikk en fin pasning fra Mika Zibanejad i spill fem mot fire og klarte å fyre av et skudd som hadde snert nok til å snike seg forbi Montreal-keeperen Carey Price.

- I en så viktig kamp har man lyst til å «steppe opp», spesielt når man har prøvd å dra i gang laget i pausen. Da må man steppe opp selv, sier Zuccarello.

Han var heller ikke ferdig med å ta ansvar.

Elleve minutter etter 1-1-målet, scoret Zuccarello igjen. Det var som om taket i Madison Square Garden forsøkte å stikke av fra resten av arenaen. Hjemmefansen jublet hemningsløst.

Derek Stepan satte inn 3-1 for Rangers helt på tampen. Det endte dermed med seier 4-2 i best-av-sju-serien mot Andreas Martinsens Montreal Canadiens.

- Viktig leder

Etterpå fortalte backveteran Marc Staal til Nettavisen at Zuccarellos tale var nøyaktig det laget trengte.

- Han sa at vi som lag ikke var bra nok. At vi måtte bli bedre, at vi måtte heve oss med anledningen. tok oss i tømmene og ledet oss hjem. Han er en viktig del av ledergruppen vår, en rolle han har vokst inn i de siste par årene, forteller Marc Staal til Nettavisen.

Nå venter enten Ottawa Senators eller Boston Bruins i andre sluttspillrunde, det vi her i Norge kjenner som kvartfinale.

- Det er egentlig det samme for oss hvem vi møter. Det er like gode lag, og begge er tøffe å spille mot, så det får vi ta når den tid kommer, smiler Zuccarello.