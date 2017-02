Zuccarello stolt av å være homo-ambassadør

ANNONSE

N.Y. RANGERS – CALGARY 4-3:

NEW YORK (Nettavisen): I toppidrettens verden er det fremdeles få som står fram med homofil legning. Dessverre er det fortsatt slik – selv i 2017 – at LHBT-personer vegrer seg for å stå fram med sin legning.

De siste årene har National Hockey League (NHL) samarbeidet med organisasjonen You Can Play, for å signalisere at det er plass til alle i verdens tøffeste ishockeyliga.

LHBT-måned i NHL

Nå er februar utnevnt til «Hockey er for alle»-måned, og samtlige 30 lag i ligaen har utnevnt hver sin LHBT-ambassadør. Mats Zuccarello har fått denne rollen i New York Rangers.

- Det er vel ikke noe store greier. Det er bare at én fra hvert lag er ambassadør. Hvis det er noen spørsmål, er det jeg som skal svare på det, sier Zuccarello til Nettavisen.

Han er glad for å ha denne rollen.

- Idrett er for alle, uansett. Det er vel ikke noen fordommer her i hockeyen som jeg vet om, så sånn sett er det ikke noe store greier. Det er bare oppmerksomhet, og det er bra.

- Det er ikke mange homofile i ishockey. Jeg vet ikke om noen. Hva tenker du om det?

- Jeg vet ikke. Det er ikke så mange i lagidrett generelt. Vi håper at det blir flere. Hvis noen er det, håper vi at de føler at de har støtte til å være seg selv. Det er ikke bra å leve et liv hvor man er en annen enn den man vil være. Det tar på. Så vi prøver å få litt blest rundt dette, å få fram at det ikke er noen store greie om man liker gutter eller jenter.

I løpet av februar skal det arrangeres forskjellige aktiviteter for å gi denne saken økt oppmerksomhet. Blant annet skal enkelte kamper være «You Can Play»-kamper.

Stjernespekket liste

Flere store NHL-profiler har tatt på seg ambassadørrolle, som eksempelvis kaptein Claude Giroux i Philadelphia Flyers, førstemålvakt Braden Holtby i Washington Capitals, målmaskinen Brad Marchand i Boston Bruins og de unge, svenske stjernene Oliver Ekman-Larsson i Arizona Coyotes og Gabriel Landeskog i Colorado Avalanche.

Også i Rangers er det en av lagets største profiler som er ambassadør. Mats Zuccarello var lagets beste poengplukker forrige sesong, og er i skrivende stund nummer tre i lagets interne poengliga denne sesongen, ett poeng bak J.T. Miller.

- Hvordan tror du Rangers hadde reagert hvis en i laget deres hadde stått fram?

- Jeg tror ikke vi hadde sett noen forskjell, ikke fra min side eller fra de fleste her inne. Jeg tror ikke det hadde vært noen «big deal», sier Zuccarello til Nettavisen.

Miller gjorde to assists mot Calgary Flames søndag, mens Zuccarello var poengløs i 4-3-seieren. Hans rekkekamerater Chris Kreider og Mika Zibanejad produserte imidlertid poeng. Kreider scoret ett mål, mens Zibanejad hadde én assist. Rick Nash, Michael Grabner og Jesper Fast scoret de øvrige målene.

New York Rangers befinner seg fremdeles på sjuendeplass i den østre avdelingen av NHL, altså blant de åtte som går til sluttspill i april.