Zuccarello-utvisning kostet Rangers dyrt

N.Y. RANGERS – MONTREAL 1-3:

NEW YORK (Nettavisen): New York Rangers ligger under 1-2 i kamper i best-av-sju-serien mot Montreal Canadiens etter 1-3-tap natt til mandag, norsk tid, i den første hjemmekampen til Rangers i denne sluttspillserien.

Den ryggknekkende 2-0-scoringen kom mens bortelaget spilte i overtall etter at Mats Zuccarello hadde pådratt seg to pluss to minutter, altså fire minutter, for takling med høy kølle mot Andrej Markov.

- Jeg prøver ikke å slå ham i trynet. Jeg ser at han kommer, så jeg prøver å takle ham først. Jeg skal egentlig bare forsvare meg, men så kommer kølla høyt. Det er beklagelig. Jeg får ta på meg den, sier Mats Zuccarello til Nettavisen.

- Tøft å sitte der

Han er tydelig skuffet der han står i Rangers-garderoben etter lagets andre strake tap mot Andreas Martinsens klubb.

- Jeg setter gutta i en dårlig posisjon. Vi ligger under 0-1 og må drepe fire minutter power-play. Det er dumt av meg. Det er tøft å sitte der (i utvisningsboksen), selvfølgelig, men det er ikke sånn at jeg prøver å få en utvisning, sier Zuccarello.

Han måtte tåle kritikk i sosiale medier for utvisningen.

- Det er en ganske dum utvisning av Zuccarello, skrev hockeyjournalist Patrick Kearns.

Kanskje skjedde det i frustrasjon?

Hvis det var frustrasjon som lå bak Zuccarellos utvisning, er det i så tilfelle forståelig. Nordmannen fikk liten hjelp av rekkekameratene Derek Stepan og Chris Kreider - så lite at det tidvis virket som om han var nødt til å gjøre alt selv dersom det skulle komme noe produktivt ut av det. Trener Alain Vigneault valgte etter 40 minutter å splitte trioen.

Zuccarello er omtrent den eneste spilleren utenfor fjerderekka til Rangers som kan være fornøyd med egen innsats etter de første tre matchene mot Montreal i denne førsterundeduellen i NHL-sluttspillet.

- Vi må få flere angrep. Flere skudd, flere situasjoner. Vi må finne en måte å komme igjennom midtsonen på med fart, analyserer Rangers' norske stjerne.

Zuccarello måtte sy

Han har fått sin dose med juling, Zuccarello også. I løpet av kamp tre her i Madison Square Garden fikk han et kutt i ansiktet og måtte sy fire-fem sting. Han vet ikke engang hvordan det skjedde.

- Høy kølle eller et eller annet. Jeg husker ikke, sier Zuccarello.

Shea Weber scoret 2-0-målet som kom mens Zuccarello satt utvist. Det virket å ta motet fra både tilskuerne i Madison Square Garden og spillerne til New York Rangers.

Stjernebacken fikk en enkel oppgave med å finne nettmaskene, etter at Alexander Radulov og spesielt Alex Galchenyuk gjorde fint forarbeid og serverte Weber et åpent mål.

Radulov avgjorde matchen med et nydelig solomål 4,25 minutter før slutt. Russeren har gjort fem målpoeng så langt i denne serien.

Da Rangers reduserte til 1-3 etter et skudd fra Brady Skjei, var det for sent til å spille en vesentlig rolle. Scoringen kom etter 17,04 av tredje periode.

- Dette er den viktigste tiden av året. Det er klart det er frustrerende. Jeg må være mye bedre. Alle må være mye bedre, enkelt og greit. Vi må komme som et lag. Alle. Jeg må opp noen knepp. Alle må det. Henke spiller bra, men vi andre må opp på hans nivå, sier Mats Zuccarello til Nettavisen.

Montreal best

New York Rangers’ trener Alain Vigneault satte ut Nick Holden av laget, noe som sannsynligvis gledet mange fans. Holden har vært et svakt punkt defensivt for Rangers store deler av sesongen og det kostet Rangers dyrt da hans mann – Tomas Plekanec – utlignet til 3-3 bare 18 sekunder før slutt i kamp to, som Montreal deretter vant 4-3 etter overtid. Kevin Klein spilte i stedet for Holden.

Første periode var Montreal Canadiens nærmest ledelse. Bortelaget satte Henrik Lundqvist på en rekke store prøver, men den svenske fanfavoritten mestret alle. Mats Zuccarello var en av få forwards som klarte å plage Montreal-forsvaret.

MONTREALS KEEPER Carey Price redder avslutningen fra Mats Zuccarello i Madison Square Garden.

Heller ikke i overtall maktet Rangers å true Montreal skikkelig. Hjemmelaget fikk sjansen to ganger, endte uten uttelling i begge og hadde null mål på sine ni første overtallsspill i denne kampserien.

I andre periode var matchen jevnere, og tammere, men den endte med at Montreal omsider fikk en scoring. Artturi Lehkonens direkteskudd fra fem meter etter 37,37 minutters spill var Lundqvist sjanseløs på. Brendan Gallagher og Tomas Plekanec samarbeidet om å spille fri den unge finnen.

Ledelsen var fullt fortjent. Montreal gikk til den andre pausen med 22-12-ledelse i skudd på mål.

I tredje periode fullførte Montreal jobben. Den kanadiske storklubben gjennomførte en tilnærmet perfekt bortekamp og har nå muligheten til å vinne denne sluttspillserien hjemme i Montreal i kamp fem - men det forutsetter at laget også vinner neste kamp i Madison Square Garden, noe som neppe blir en like enkel oppgave som i denne matchen.

Vraket Martinsen

Andreas Martinsen fikk ikke spille matchen. Montreals trener Claude Julien valgte i stedet å bruke Torrey Mitchell i kamp tre. Martinsen hadde den svakeste Corsi-statistikken i Canadiens over de to første kampene med 39,13 prosent, hvilket betyr at av alle skuddforsøkene som ble gjort mens han var på isen, sto Montreal for 39,13 prosent av dem og Rangers for 60,87.

Kamp to ble spesielt tung for Martinsen når det gjelder Corsi. Hans 27,78 prosent var over ti prosent lavere enn lagets nest svakeste, Steve Ott (38,46)

- Det kom dessverre ikke som en overraskelse. I rak motsetning til Rangers sin fjerderekke, som har vært fantastisk så langt, har Canadiens sin vært direkte svak i de to første kampene. De har slitt med å skape noe fremover, og de har sluppet Rangers-spillerne for lett til scoringssjanser, sa Montreal-ekspert Roy Ulvmoen fra podcasten NHL-prat til Nettavisen før kampstart.