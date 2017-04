Zuccarellos drøm lever fortsatt

ANNONSE

N.Y. RANGERS - MONTREAL 2-1 (2-2 I KAMPER):

NEW YORK (Nettavisen): Dette er den sjuende sesongen hvor Mats Zuccarello har vært en del av New York Rangers. Laget har kvalifisert seg for sluttspillet hver gang. I 2016 ble det tap for det laget som vant Stanley Cup – Pittsburgh Penguins – i første runde. I 2015 endte med semifinale og 2014 gikk laget hele veien til finalen før det ble tap.

Hvor lenge flørten med Stanley Cup varer denne våren, gjenstår å se.

New York Rangers vant iallfall kamp fire 2-1 mot Montreal Canadiens og utlignet dermed til 2-2 i seirer i best-av-sju-serien.

- Det var en viktig seier, det her. Det er deilig. Vi fortjente det i dag – vi var det bedre laget. Vi burde ha scoret et par til, men sånn er det. Det holder med 2-1, sier Mats Zuccarello til Nettavisen.

Flyttet Zuccarello

Trener Alain Vigneault var forståelig nok misfornøyd med lagets innsats i kamp tre. Han gjorde flere endringer i lagoppstillingen, og flyttet blant annet Zuccarello til en ny rekke sammen med J.T. Miller og Kevin Hayes. I tillegg kom Nick Holden og Pavel Butsjnevitsj inn i laget, mens Tanner Glass og Kevin Klein ble satt ut.

Zuccarello likte trenerens endringer og følte at det ga laget en ny gnist.

- Jeg synes rekka vår gjorde det bra og skapte mye sjanser. De fleste rekkene spilte veldig bra. Det var en mye bedre kamp i dag. Det var moro! konstaterer han.

Zuccarellos positive holdning til kamp fire må ses i sammenheng med kamp tre. Rangers var nemlig ikke veldig gode natt til onsdag - Rangers var bare veldig mye bedre enn natt til mandag.

- Hver eneste kamp som Rangers vinner, er en sliteseier. Det er det vanlige. Alle ofrer seg, alle blokkerer skudd, sier 29-åringen fra Hasle i Oslo.

Tannløse i overtall

Som så ofte etter en ishockeymatch, kan man også etter denne trekke fram gode og dårlige elementer.

Det dårlige for Rangers er at laget fremdeles sliter spillemessig, spesielt i power-play. Manhattanklubben fikk to nye muligheter i overtall og har hatt tolv til sammen i denne sluttspillserien, men har fremdeles til gode å omsette én av dem til scoring. Normalt scorer lag på rundt 20 prosent av overtallene.

Zuccarello har klare tanker om hvordan dette kan forbedres.

- Vi må gjøre det enklere. Vi prøver litt for fine pass og skal gjøre alt for vanskelig. Vi må back-to-basics, opp og få skudd og så, når vi vinner tilbake pucken der, da er de ute av posisjoner og da kan vi begynne å tre pucken igjennom boksen og sånt. Vi kan ikke begynne med det. Vi må gjøre det enklere, sier Zuccarello til Nettavisen.

Det gode elementet - det beste, sannsynligvis - for Rangers er at broadwaylaget ligger likt med Montreal Canadiens etter fire kamper. Det bør absolutt være mulig for newyorkerne å heve seg et hakk eller to til før serien er slutt.

- Ja. Vi må gi kreditt til Montreal. Det er et godt lag og de gjør det ikke enkelt for oss. Jeg føler at vi kan spille litt bedre, sier Zuccarello.

Martinsens erstatter scoret

Jesper Fast ga hjemmelaget ledelsen 11,39 minutter ut i første periode. Dette var svenskens første mål i årets sluttspill. Torrey Mitchell, som kom inn i Montreal-laget på bekostning av Andreas Martinsen i forrige match, utlignet til 1-1 snaut halvannet minutt før første pause.

4,28 minutter ut i andre omgang tok Rick Nash med seg pucken på en tversovertur foran Montreal-målet og rundet Carey Price for han sendte pucken i mål til en 2-1-ledelse som fikk fart på publikum i Madison Square Garden.

Sju minutter ut i tredje periode var Montreal nær ved å utligne, da Henrik Lundqvist var ute av spill etter en redning, men Zuccarello reddet avslutningen fra Canadiens med rumpa.

New York Rangers vant lagenes første møte, før Montreal seiret etter overtid i kamp to og deretter vant den tredje matchen komfortabelt.

Kamp fem spilles i Montreal førstkommende torsdag, hvilket betyr natt til fredag norsk tid. Vinneren av den kampen kan sikre avansement neste gang disse to lagene spiller i Madison Square Garden.