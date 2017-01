Zuccarellos lag med mesterlig opphenting mot NHLs formlag

ANNONSE

COLUMBUS - N.Y. RANGERS 4-5:

Mats Zuccarello gikk nok en gang målløs av isen etter en kamp for New York Rangers, men nordmannen kunne likevel smile. Laget hans snudde 1-4 til seier 5-4 mot det største formlaget i NHL, Columbus Blue Jackets.

Blåjakkene vant 16 kamper på rad før det ble tap mot Washington Capitals i kampen før møtet med Rangers. Laget fra Ohio var bare én seier unna å tangere rekorden i NHL, som ble satt av Pittsburgh Penguins-laget som i 1992/93 vant 17 kamper på rad.

For Zuccarellos del er imidlertid måltørken påfallende. Forrige sesong scoret han 26 mål for Rangers, men denne sesongen har han bare gjort åtte mål etter 42 kamper, altså drøyt halvveis. 29-åringen har bare scoret ett mål på sine 25 siste kamper.

Men, som han pleier å si; det viktigste er at laget vinner.

Columbus Blue Jackets ledet i over 50 minutter hjemme mot New York Rangers. Men med 17 sekunder igjen på klokken, var det Rangers som sikret seg en 5-4-seier.

Det meste av matchen i Ohio sto i hjemmelagets tegn, fra Markus Nutivaara sørget for 1-0 etter snaut to minutters spill. Et par minutter senere la Cam Atkinson på til 2-0 i overtall. Først etter 14 minutter var det Rangers' tur, og Oscar Lindberg sørget for redusering. Noen minutter før pausen rakk likevel Scott Hartnell å legge på til 3-1 for vertene.

I andre periode ble det ett mål på hvert lag. Først økte Lukas Sedlak til 4-1 for Blue Jackets, men så begynte opphentingen. Michael Grabner gikk alene og reduserte til 4-2 drøyt fire minutter ut i perioden, og deretter var det måltørke til neste pause.

Den siste perioden var det Rangers som eide. Etter et drøy minutt reduserte Adam Clendening, og litt over midtveis i perioden sørget samme Clendening for at lagene sto med fire mål hver. Sånn kunne denne normale spilletiden endt, men helt på tampen gikk Michael Grabner igjen alene mot Columbus-keeper, Curtis McElhinney, og fastsatte altså sluttresultatet til 5-4.

Norske Mats Zuccarello glimret med sitt fravær på mål- og assiststatistikken tross 20 minutter på isen. I stedet dukket han opp på listen over utvisninger etter at han ble ilagt to minutter for å ha satt beinkrok på Josh Anderson. (©NTB/Nettavisen)