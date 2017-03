Zuccarellos lag taper – og det passer dem bra

ANNONSE

N.Y. RANGERS - TAMPA BAY 2-3:

NEW YORK (Nettavisen): Mats Zuccarellos lag, New York Rangers, er et av de beste i National Hockey League (NHL) idet grunnserien nærmer seg innspurten.

Broadwaylaget befinner seg på sjetteplass hvis man ser poengmessig på alle 30 lag totalt. Det er bare fem poeng opp til ligaleder Washington Capitals.

- Burde ha vunnet



Avstanden kunne ha vært tre, dersom Rangers hadde vunnet mot Tampa Bay Lightning i stedet for å tape 2-3 i en kamp hvor nordmannens lag vant skuddstatistikken 28-16.

- Det er ikke bra at vi tapte, men vi hadde sjansene. Vi satte dem bare ikke. De skapte ikke mye, sier Mats Zuccarello til Nettavisen.

Mens vi snakker sammen i garderoben her i Madison Square Garden, er det lett å se at Zuccarello virkelig ergrer seg.

- Jeg tror nok at vi i blant begynner å stresse og skal gjøre for mye, i stedet for å fortsette med spillet vårt. Dette er en av de matchene hvor man sitter igjen med følelsen av at man burde ha vunnet, forteller 29-åringen.

Faktum er likevel at det kan være gunstigere for New York Rangers å tape enn å vinne akkurat nå. Årsaken ligger i det merkelige divisjonssystemet man bruker i NHL.

Merkelig system



Østre avdeling er delt inn i to divisjoner: Metropolitan og Atlantic. De tre beste fra hver divisjon går videre til sluttspill, sammen med de to lagene med flest poeng av de øvrige lagene i østre avdeling. Dette kalles «wild card»-plasser.

Divisjonsvinnerne møter hvert sitt wild card-lag, mens nummer to og tre i Metropolitan møter hverandre og det tilsvarende har vi i Atlantic.

Divisjonen til New York Rangers, Metropolitan-divisjonen, har fire av ligaens seks beste lag. Rangers ligger på fjerdeplass der, og er altså på en av de to såkalte «wild card»-plassene som skal møte en divisjonsvinner.

Ettersom Rangers også tilhører de beste lagene i ligaen med sine 90 poeng, er broadwaylaget det klart beste wild card-laget. Samtidig er lederlaget i Atlantic på papiret et klart svakere lag enn både nummer én, to og tre i Rangers' divisjon.

- Det viktigste for oss er bare å komme oss til sluttspill, kommenterer Zuccarello overfor Nettavisen.

Akkurat nå ligger New York Rangers an til å møte Montreal Canadiens i første runde av sluttspillet. Altså Andreas Martinsens lag. Det skal være fordelaktig framfor å møte Washington Capitals, Pittsburgh Penguins eller Columbus Blue Jackets, som er de tre beste lagene i hele NHL og også de tre lagene over Rangers i Metropolitan.

Og dette er forklaringen på at det ikke var en stor krise at Brayden Point avgjorde matchen i Madison Square Garden med seks og et halv minutt igjen av tredje periode.

BRAYDEN POINT scoret to ganger for Tampa Bay Lightning mot New York Rangers.

Jevnspilt match

New York Rangers tok ledelsen gjennom Steven Kampfer, som hamret løs med et hardt slagskudd fra blålinja etter at Mats Zuccarello serverte pucken på et sølvfat for ham.

Brayden Point utlignet til 1-1 i et overtallsspill snaut to minutter senere, etter fint forarbeid av Nikita Kutsjerov.

Fem minutter ut i andre periode scoret Tampa Bay igjen. Denne gang var det Gabriel Dumont som endret retning på et skudd fra Jason Garrison, noe som satte Antti Raanta ut av spill.

Denne gang var det Rangers som utlignet – etter en forferdelig tabbe av Jason Garrison, som mistet pucken til Michael Grabner mens de var alene i Tampa-sonen. Grabner overlistet Peter Budaj og sendte pucken inn til 2-2.

Brayden Point scoret enda en gang for Tampa Bay, med seks og et halvt minutt igjen å spille av tredje periode. Førsteårsspilleren avsluttet et fint angrep med en leken styring som sendte pucken mellom beina på Rangers' keeper Antti Raanta.

Raanta voktet hjemmelagets mål fordi Henrik Lundqvist sliter med en skade som man antar vil holde ham ute av spill i to-tre uker.

- Vi spilte på den rette måten i første periode. Vi beveget oss framover med pucken, vi fikk pucken inn i deres sone og vi hadde besittelse og noen gode sjanser, hvilket vi ikke fikk i andre eller tredje periode, oppsummerer Rangers-trener Alain Vigneault.

Han vil ikke unnskylde tapet med at Rangers spilte match også dagen i forveien.

- Nei, det er bare å se på vår statistikk når vi har spilt to kamper på to dager. Vår statistikk er blant ligaens beste. Tretthet er ikke et tema, insisterer Vigneault.

Viktig for Tampa Bay



Dessuten er det heller ikke mulig for spillerne i Rangers å tenke at det er gunstig å tape.

Noen av dem spiller på utgående kontrakter og kjemper for å overleve som NHL-spiller eller få lønnsøkning neste sesong. Det er tross alt viktigere å trygge framtiden enn hvem man møter i første runde av sluttspillet. Og alle spiller for å imponere sin egen trener og andre lags trenere.

Mens New York Rangers lever utmerket med tap, var seieren særdeles viktig for Tampa Bay Lightning. Bortelaget ligger på feil side av sluttspillstreken, men er nå bare ett poeng bak Toronto Maple Leafs, som innehar åttendeplassen og er nederst av lagene på rett side av streken.