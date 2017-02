Zuccarellos superrekke er vraket

ANNONSE

N.Y. RANGERS – CALGARY 4-2:

NEW YORK (Nettavisen): New York Rangers’ beste rekke denne sesongen har bestått av Mats Zuccarello, Derek Stepan og Chris Kreider, som i desember og januar tilhørte de aller mest målfarlige rekkene i NHL.

Zuccarello produserte 17 assists fra 18. desember til 31. januar, noe som var best i hele NHL i dette tidsrommet.

Samtidig scoret Kreider 10 mål, noe som var åttende best i NHL i denne perioden.

Magien ble imidlertid borte til slutt, og de siste to kampene har nordmannen og Kreider hatt svenske Mika Zibanejad som senter i stedet for Stepan.

De siste årene har det som regel vært rekken til Zuccarello som har vært toneangivende for broadwaylaget. Det gjenstår å se om den nye kombinasjonen vil følge samme spor.

Havnet under 0-1

Så langt har trioen spilt sammen i to matcher. I den første kampen scoret både Zuccarello og Kreider mål, i 2-1-seieren mot Buffalo Sabres.

Mot Calgary Flames søndag scoret Kreider igjen, mens Zuccarello gikk poengløs av isen. Det var en annen rekke, med Rick Nash, Stepan og Jimmy Vesey, som markerte seg først hos hjemmelaget.

Dougie Hamilton ga gjestene ledelsen etter sju minutters spill, med et skudd fra langt hold, etter at Rangers-keeper Henrik Lundqvist ga bort pucken på unødvendig vis bare noen sekunder tidligere. Mikael Backlund og Matthew Tkachuk noterte seg for hver sin assist her.

RICK NASH scoret det første målet til New York Rangers mot Calgary Flames.

Rick Nash utlignet snaut to minutter senere, med sitt 15, mål for sesongen, da han satte pucken i nettaket etter en retur fra Brian Elliott. Her var det Derek Stepan og Ryan McDonagh som fikk hver sin assist.

Scoret etter at tiden var ute

Nash styrte pucken i mål enda en gang før lagene gikk til pause nummer to, men det var i seneste laget. Videobildene avslørte at tiden hadde gått ut før pucken passerte mållinjen og dermed ble det ikke godkjent scoring.

Rangers tok likevel ledelsen 2-1, snaut to minutter ut i tredje periode. Målet kom da Brady Skjei fant Michael Grabner med en tversoverpasning da samtlige Calgary-spillere hadde plassert seg på Skjeis halvdel av isflaten. Grabner fikk dermed helt åpent mål da han satte inn sitt 23. mål for sesongen.

Troy Brouwer utlignet til 2-2, før Zuccarellos rekke sørget for ny ledelse til New York Rangers. Chris Kreider fikk pucken i midtsonen, forserte inn i Calgary-sonen og scoret med et vidunderlig håndleddsskudd i bortre kryss.

Scoringen var Kreiders 21. denne sesongen. Mika Zibanejad og Dan Girardi fikk assists. Rekken med Zuccarello, Zibanejad og Kreider har dermed produsert fem poeng på sine to første kamper sammen.

Jesper Fast la på til 4-2 etter fint samspill mellom Grabner og J.T. Miller, samt svakt forsvarsspill av Flames, snaut ni minutter før slutt.

Mikael Backlund reduserte til 3-4 for Flames, etter pasning fra Rangers-backen Dan Girardi. Flere mål ble det ikke her i Madison Square Garden denne søndagen.

New York Rangers befinner seg fremdeles på sjuendeplass i den østre avdelingen av NHL, altså blant de åtte som går til sluttspill i april.