Zuccas Rangers tapte mot Devils

Står med fem tap på sesongens seks første kamper.

Det gikk ikke veien for Mats Zuccarello og New York Rangers da de møtte New Jersey Devils på hjemmebane og bortelaget stakk av med 3-2-seier.

Etter en målløs første periode i Madison Square Garden, var det Rangers' Rick Nash som først satte pucken i mål. Deretter var Devils på hogget og lurte inn tre mål etter hverandre, og ledet med stillingen 3–1.

Kun ett minutt før slutt klarte New York-lagets Kevin Shattenkirk å sende pucken forbi bortelagets målvakt, og sørge for en redusering. Stillingen sto 3–2 ved slutt.

Zuccarello fikk drøye 22 minutter på isen.

Zuccas lagkamerat, Ryan McDonagh, tok tapet tungt. Han irriterer seg over små, enkle feil som gjøres, og at laget nok en gang ikke klarer å spille bra i fulle 60 minutter.

- Det har vært slik hele sesongen, så langt. Det er ingen andre å skylde på enn oss selv. Oss i dette rommet, vi som spiller hver kveld. Trenerne har forberedt oss, forteller oss hva som er forventet, men vi presterer ikke, sier McDonagh til NHL etter kampen.

Det har vært en heller laber sesongstart for Rangers som i lørdagens kamp gikk på sitt femte tap. Det betyr at Rangers fortsatt er på sisteplass i Metropolitan-serien med sine to poeng.

Andreas Martinsen var ikke med da hans Chicago Blackhawks slo Nashville Predators 2–1 lørdag.

(©NTB)

