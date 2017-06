Italiensk media: - Roma avslo bud fra Liverpool på Mohamed Salah

Den italienske overgangsguruen Gianluca Di Marzio hevder at Liverpool har fått et bud avslått på den egyptiske angrepsspilleren Mohamed Salah. Han spiller til daglig i Roma.

Budet skal ha ligger et sted mellom 32 og 34 millioner euro (mellom 304 millioner og 323 millioner norske kroner), men skal ikke ha vært nok til å få Romas aksept.

Budet blir også omtalt av journalisten Kaveh Solhekol, som jobber for den britiske Sky Sports.

Sky in Italy: Roma reject €30m bid from Liverpool for winger Mohamed Salah