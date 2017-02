Iversen og Norge falt fra gullet

ANNONSE

LAHTI/GRENSEN (Nettavisen): Det ble en vanvittig dramatisk avslutning på herrenes klassiske lagsprint da Emil Iversen og Iivo Niskanen kolliderte på spurten, og nordmannen falt vekk fra både gull, og norsk medalje.

Det hele forekom da nordmannen skulle bytte spor, og kolliderte med det finske hjemmehåpet. Iversen gikk i bakken først og tok med seg Niskanen i fallet.

- Finnene var rasende, fortalte landslagstrener i sprint, Arild Monsen til Nettavisen etter søndagens klassisk sprint. Norge straffes ikke for uhellet, og blir stående som nummer fire på de offisielle resultatlistene.

Like etter rennet ble fallet vist på storskjerm for publikummet i Lahti, som svarte med å sette i gang en voldsom pipekonsert. Det kunne landslagssjef Vidar Løfshus forstå.

- Min sympati er med hjemmepublikummet, vi hørte det ble helt tyst på stadion her da det skjedde. På storskjermen etterpå så var det jo helt klart at det var vi nordmenn som hadde rotet det til for finnene, sa Løfshus til NRK.

- Jeg forstår at de buer. Man er entusiatisk for sine egne og de øynet nok et gull for Finland og når det skjer det som skjer, så skjønner jeg det godt, sa Løfshus.

Han var i tillegg veldig klar på å rette en beklagelse til ski-VMs vertsnasjon.

- Det er bare én ting å si og det er: unnskyld, Finland! sa Løfshus til NRK.

Høsflot Klæbo hamret til i hver eneste etappe og skapte luke på luke for Norge. Iversen gjorde en fabelaktig jobb med å holde unna storkanoner som Sergey Ustiugov, Iivo Niskanen og Federico Pellegrino fra Russland, Finland og Italia.

Likevel spiste de tre overnevnte spiste seg inn på Iversen, som tittet bakover for å se hvor han hadde motstanderne. Da Niskanen la seg ut for å starte spurten gikk alt galt.

- Kommer til å ta tid



Iversen fikk ikke med seg finnens valg og valget å legge seg over i samme fil. Dette ledet til en kollisjon, og Iversen mistet balansen og falt bakover. Han tok med seg Niskanen.

- Jeg får skikkelig vondt av dem. Dette er marerittet, og det kommer til å ta lang tid før de kommer seg over dette, sa Maiken Caspersen Falla til NRK om det hun hadde sett i løypa.

Iversen: - Ikke med vilje

Selv var Iversen knapp med ord når NRK spør ham om å sette ord på følelsene.

- Nei, svarer han på spørsmålet.

Han forklarer fallet slik:

- Jeg ser Niskanen nærme seg og da tenker jeg som så, litt som vi kjente på trening i går, at vi ikke vil ha noen på innsiden av oss. Så da tenker jeg å bytte spor, så får han iallfall komme på utsiden av meg. Men når jeg bytter spor har han mye større fart enn meg og renner rett inn i meg.

Iversen måtte forklare seg for arrangørene etter rennet.

- Du ser tydelig at jeg kikker meg bak og ser han er på vei, sitter i hockey og bytter spor. Da har han plutselig tatt inn noen meter og er rett på siden av meg. Det var i hvert fall ikke med vilje. Det var elendig av meg, sier Iversen til NRK.

- Johannes hadde tatt det alene

Han innrømmer at det er tøft å komme over hendelsen.

- Johannes hadde sikkert tatt det hjem om han gikk begge etappene selv, mener Iversen.

Også Johannes Høsflot Klæbo syntes det var tøft å se på.

- Niskanen går fort på sisterunden sin, og det er tight i sånne dueller. Dessverre var det vi som kom dårligst ut av det, sier han.

I fallet røk også staven for Emil Iversen som måtte se Sergey Ustiugov spurte inn et nytt gull til Russland, like foran Pellegrino og Italia. Niskanen var kjapt nok oppe til å sikre bronse for Finland.

- Helt knekt

- Han er helt knekt, han stod og snakket med noen her så han har kommet seg litt. Men han er helt fortvila og sønderknust. Det er kanskje ikke så overraskende, sa Ole Morten Iversen, far til Emil som også er svenskenes landslagssjef, til NRK.

Ustiugov, som gikk sammen med Nikita Kriukov, gikk opp ledelse på ledelse fra nordmennene. På spurten tok han revansj for tidligere i mesterskapet og parkerte Pellegrino.

- Eneste sjansen for norsk gull i dette mesterskapet er vel hvis Ustiugov står over. Det er satt litt på spissen, for jeg har veldig troa på norsk gull, sa Torgeir Bjørn fra NRKs kommentatorplass.

Ski-fantomet



Johannes Høsflot Klæbo la ingenting i mellom fra start, også i finalen, og hamret til fra start. Dermed var det mesterskapsdebutanten som tok føringen fra start.

- Sjekk her, dette er det nye ski-fantomet fra Trøndelag, sa Torgeir Bjørn fra NRKs kommentatorboks da Høsflot Klæbo hamret til i bakkene med sin karismatiske klatrestil.

Klæbos offensive stil, og Iversens evne til å holde unna de store profilene var tydelig en del av den norske slagplanen for denne finalen.

- Vi skal være offensive og ønsker å kvitte oss med flest mulig, sa Vidar Løfshus til NRK om den norske taktikken på herrenes klassiske lagsprint.

På sin første etappe i finalen virket Emil Iversen å ha ristet av seg problemene fra semifinalen, og førte feltet fremover.

Det ble en dramatisk semifinale for nordmennene der Emil Iversen ødela trinsa på skiene, så vel som falt i den ene bakken. Likevel jobben Høsflot Klæbo og Iversen seg inn og sikret avansement til søndagens finale.