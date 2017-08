Jakob Ingebrigtsen vant europeisk kåring

Yngstebror Jakob Ingebrigtsen (16) er kåret til månedens mannlige friidrettsutøver i Europa for juli av Det europeiske friidrettsforbundet (EA).

Det melder EA på sin Facebook-side fredag.

– Han er en fantastisk utøver. Nå har alle de tre brødrene blitt europamester, og det er helt utrolig imponerende, sier den meritterte friidrettstreneren Leif Olav Alnes til NTB.

Han er trener for både Karsten Warholm og Amalie Iuel i den norske VM-troppen, og han har også trent Geir Moen med suksess.

– Det ser unektelig veldig lovende ut, og det blir spennende å følge ham, sier Alnes om Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen vant suverent to gull under U20-EM. Sandnes-gutten kunne fort å ha stått igjen med en gulltrippel om det ikke hadde vært for et fall under finalen på 1500-meteren.

Ingebrigtsen har satt flere juniorrekorder, og nylig løp han godt under VM-kravet i debuten på 3000 meter hinder. Det ga unggutten plass i den norske VM-troppen.

16-åringen ble tidenes yngste vinner av kåringen gjennom tidende da han ble kåret til månedenes utøver i desember 2016. Unggutten fikk da utmerkelsen etter sin seier i U20-klassen i EM i terrengløp.

Spydkasteren Sara Kolak ble kåret til månedens friidrettsutøver for juli på kvinnesiden.