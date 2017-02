Jansrud drar hjem fra VM

ANNONSE

Kjetil Jansrud har valgt å dra hjem fra alpin-VM i St. Moritz grunnet sykdom. Det bekrefter Skiforbundets presseansvarlig Espen Graff på onsdag.

- Kjetil reiser hjem i dag. Han ønsker å bli helt frisk og klar til Kvitfjell og resten av sesongen, forteller Graff i en kort pressemelding onsdag. Det har vært fundert på formen til Jansrud en periode.

31-åringen var tydelig i dårlig form d han hostet og harket i bakken før tirsdagens superkombinasjon. Der valgte fartsfantomet til slutt å bryte.

- På grunn av helsetilstanden er det ikke forsvarlig at han stiller. Han trenger hvile nå, sa lege Marc Strauss til NTB. Nå har man nådd konklusjonen om at Jansrud reiser hjem i håp om å bli frisk.

Før VM startet fortalte Jansrud til NTB at han slet med en liten forkjølelse, men at selvtilliten var høy tross sykdommen. Det er trolig samme forkjølelse som har forverret seg og, og ødelegger for Jansrud i dette VM.

Det vil seg ikke for Jansrud i alpin-VM. For to år siden var nordmannen kjempefavoritt til flere medaljer i Beaver Creek i USA, men endte da opp med kun en sølvmedalje i superkombinasjonen.

Neste aktuelle verdenscuprenn for Jansrud blir dermed neste ukes renn i Kvitfjell. Der vil han være aktuell både for utforrennet og super-G dersom han skulle bli frisk i tide.