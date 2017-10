Jarstein og Skjelbred protesterte mot Donald Trump

Viste sin solidaritet med sine kollegaer i NFL.

PÅ ET KNE: Colin Kaepernick (i midten) startet protesten med å gå ned på et kne under den amerikanske nasjonalsangen.

Det ble ingen bra dag for Per Ciljan Skjelbred, Rune Jarstein og Hertha Berlin på banen, da de tapte 2-0 mot Schalke 04 lørdag ettermiddag. Det som skjedde før kampen er nok likevel det de fleste vil snakke om.

For før kampen ble sparket i gang gikk Herthas startoppstilling, så vel som trenerbenken, ned på ett kne, mens de holdt hverandre i armene. Dette i solidaritet med sine kollegaer i den amerikanske fotballigaen NFL.

- Hertha står for toleranse og ansvar. For et tolerant Berlin, og en fordomsfri verden både nå og for alltid, skriver Hertha på sine hjemmesider der de inkluderer hashtaggen «TakeAKnee», som har blitt populær i USA.

Hertha BSC stands for tolerance and responsibility! For a tolerant Berlin and an open-minded world, now and forevermore! #TakeAKnee #hahohe pic.twitter.com/spZvRSGVxQ — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) October 14, 2017

Akten ble startet av fotballspilleren Colin Kaepernick, som startet med å gå ned på ett kne under den amerikanske nasjonalsangen, som protesterte mot politiets behandling av minoriteter i USA.

Denne handlingen har siden blitt sterkt kritisert av USAs president, Donald Trump, og sist uke forlot visepresident Mike Pence en kamp i NFL etter at Indianapolis Colts-spillerne «tok et kne» under nasjonalsangen.

It is about time that Roger Goodell of the NFL is finally demanding that all players STAND for our great National Anthem-RESPECT OUR COUNTRY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2017

Grunnlaget skal være at Trump og hans stab ser på handlingen med å gå ned på kne under nasjonalsangen som respektløst mot det amerikanske flagget. Trump har også oppfordret NFL-klubber til å sparke spillerne som gjennomførte protesten.

Å gå ned på kne har nå blitt en vanlig handling i den amerikanske fotballigaen som følge av Kaepernicks initiativ, og flere spillere har fulgt hans eksempel.

