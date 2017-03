Jason Day trakk seg etter seks hull for å være sammen med sin kreftsyke mor

ANNONSE

Australias golfstjerne Jason Day tok til tårene etter at han trakk seg fra WSGs matchplaymesterskap. Han ville heller være sammen med sin kreftsyke mor.

Tittelforsvareren ga seg etter bare seks hull i åpningskampen mot amerikanske Pat Perez. Senere forklarte Day at han trakk seg på grunn av personlige årsaker.

29-åringens mor, Dening Day, skal før helgen gjennom en operasjon for å få fjernet en kreftsvulst i lungene.

– Hun skal operere fredag. Det er veldig vanskelig for meg å spille på en golfbane akkurat nå på grunn av det hun skal igjennom. Som du kan se er dette veldig emosjonelt for meg. Jeg har allerede vært gjennom dette en gang med min far, så jeg vet hvordan det føles, sa Day.

Tøft

Han var bare 11 år da hans far, Alvin, døde av kreft i 1999.

- Det er tøft å se enda en slite med det. For øyeblikket skal jeg være med min mor gjennom denne operasjonen og prøve å sørge for at alt går som det skal. Det har vært veldig, veldig tøft for meg å tenke på golf den siste tiden.

- Selv om min mor sier jeg ikke skal ta meg nær av det, så har jeg åpenbart gjort det. Jeg trenger å være sammen med henne for en periode. Hun er grunnen til at jeg spiller golf i dag. Familien kommer først, utdypet verdenstreeren.

Jason Day vant fjorårets matchplaymesterskap.

Danske slo McIlroy

Verdenstoer Rory McIlroy tapte sin åpningsduell med Søren Kjeldsen fra Danmark. Nordiren ble slått med to hull med ett hull igjen å spille. Kjeldsen la grunnlaget for seieren med fem strake birdier.

–Jeg spilte bra, og jeg hadde nok vunnet om jeg hadde møtt en annen spiller. Søren spilte fantastisk. All ære til ham. Han spilte bra fra første hull, sa McIlroy, som jakter sin andre tittel i turneringen på tre år.

Også Jordan Spieth fikk en dårlig start i Austin da han røk for japanske Hideto Tanihara.

