Jean Alassane Mendy sikret tre poeng for Kristiansund over Haugesund

KRISTIANSUND - HAUGESUND 3-2

Det så lenge ut til å ende uavgjort, men fem minutter før slutt dukket Jean Alassane Mendy opp og sikret 3-2-seieren for Kristiansund mot Haugesund.

Benjamin Stokke, Sondre Sørli og Jean Alassane Mendy ordnet målene for hjemmelaget, mens to selvmål ødela for Kristiansund. Sean McDermott og Dan Peter Ulvestad satte scoringene for bortelaget.

Spesielt McDermotts selvmål vil nok bli diskutert, da det var mange på Kristiansund Stadion som mente at den burde ha vært anullert i den andre omgangen.

Seieren betyr at Christian Michelsen og hans Kristiansund hopper opp på 13. plass i Eliteserien etter ti første ti rundene. Dermed er de borte fra playoff-plassen.

- Dette smakte, og måten det skjer på, å komme tilbake tre ganger, viser at karakteren vår vant i dag. Det er jo et helvete å stå på linja der nede, men samtidig motiverende og inspirerende hvordan de jobber og vi viste at det laget som la ned den største innsatsen ville få som fortjent, sa KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport etter kampen.

For Haugesunds del er de nå på lik poengsum som sine overmenn fra Kristiansund. De ligger uansett på posisjonen foran på bedre målforskjell etter at en tredjedel av årets sesong er ferdigspilt.

- Akkurat nå går ting litt mot oss. Vi har en OK start på første omgangen, og så en blytung start på andre. Vi henter oss inn igjen to ganger før Kristiansund avgjør det, sa Haugesund-trener Erik Horneland til Eurosport.

Tung start



Begge lag slet med å få god kontroll på den vanskelige banen på Kristiansund Stadion. Det tok derfor veldig lang tid før hverken eller av lagene fikk spilt seg til de store målsjansene.

Det skulle uansett handle mye om Liridon Kalludra for Kristiansund og Erik Huseklepp for Haugesund. De viste seg nemlig som de to aller mest målfarlige for lagene denne søndag.

Kalludra fant nemlig både tid og rom da han fikk gå uavbrutt mot Haugesund-målet i det 33. minutt. Svensken hamret til fra rundt 20 meter, men måtte se sitt forsøk seile utenfor mål.

Kun tre minutter var det Huseklepp sin tur til å true mål. Etter å ha blitt spilt helt fri på rundt 20 meter så forventet nok de fleste at en rutinert herremann som Huseklepp ville finne mål. Sjansen blåste han himmelhøyt over stengene.

Mot slutten av omgangen var det på ny duket for Kalludra da han ble spilt fri ute på venstrekanten. Han vendte innover og fikk hamret mot det nærmeste krysset. FKH-keeper Per Kristian Bråtveit fikk en hånd før den smalt i aluminiumen.

Bare minuttet senere var Huseklepps tur til å gå på mål. For etter ha blitt spilt inn bak KBK-forsvaret fikk han skyte fritt fra veldig skrått hold. Kristiansund-keeper Sean McDermott gjorde en god jobb da han fikk avverget muligheten.

Dermed kunne lagene gå til pause i regnet i Kristiansund på stillingen 0-0.

Målfesten starter



Etter kun 28 sekunder i den andre omgangen skulle hjemmelaget i Kristiansund få grunn til å smile. Benjamin Stokke ble spilt inn i boksen av Kalludra og hamret ballen i mål for nyopprykkete KBK.

Ledelsen skulle de ikke få beholde lenge, for etter 52 minuuter ruvet Vegard Skjerve høyt i en duell med keeper McDermott. Ballen ramlet i mål, og alle tittet mot dommeren.

Han hadde godkjent målet, og Haugesund-spillerne satt i gang med feiringene. Flere av Kristiansunds spillere proteste vilt mot dommer Trond Ivar Døvle, men til ingen nytte.

I det 57. minutt var KBK nære på å ta ledelsen på ny da kaptein Dan Pettr Ulvestad fikk hodet på en corner. Hans avslutning gikk likevel rett på Bråtveit og ble klarert.

Etter timen spilt skulle Sondre Sørli vise hvilken fabelaktig spiller som bor i han. Han rundet både én og to FKH-spillere før han hamret ballen i det høyre hjørnet. En nydelig scoring.

Det svingte veldig på Kristiansund Stadion, for kun tre minutter senere var det Ulvestad som var uheldig. Kristoffer Haraldseids innlegg var godt, og avslutningen var meget elegant. Dessverre kom den i feil mål fra Ulvestad.

Aliou Coly var nær ved å sette vertenes tredje scoring da han hamret til fra spiss vinkel i det 73. minutt. Hans skudd ble uansett avverget før det rakk frem til mål.

Filip Kiss hadde sjansen til å bli den store helten for Haugesund da han ble spilt fri i det 78. minutt. FKH-kapteinens avslutning seilet godt over McDermotts mål.

Jean Alassane Mendy ble byttet inn i det 82. minutt og tre minutter senere stanget han inn det som skulle vise seg å bli seiersmålet for Kristiansund denne kvelden.

Jonas Rønningens innlegg var godt, og Mendy hadde sneket seg inn mellom FKH-forsvarerne. Dermed ble han den store helten i en ellevill kamp som endte 3-2.