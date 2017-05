Joacim Jonsson tror RBKs dominans er viktig: - Helt avgjørende å ha et flaggskip

ANNONSE

LERKENDAL (Nettavisen): En storartet feiring av Norges mestvinnende klubb sitt 100-årsjubileum var på sin plass forrige fredag. Da gamlegutta slo til med festspill i allstar-kampen skuffet Rosenborg for andre gang på rad hjemme på Lerkendal da LSK fikk med seg et fortjent poeng fraLerkendal.

Likevel leder trønderne serien etter ti spilte serierunder, noe som sier alt om klubben, selv etter tre kamper uten seier.

- Det å ha et flaggskip er helt avgjørende. RBK har skapt større interesse rundt fotballen både nasjonalt og internasjonalt, forklarer Nettavisens fotballekspert, Joacim Jonsson. Han mener Rosenborgs suksess har hjulpet norsk fotball mer enn man tror.

VIKTIG ROLLE: LSK-trener Arne Erlandsen mener Rosenborg kan være med på å utvikle norsk fotball.

- Internasjonalt har det gjort at utenlandske klubber har begynt å se til Norge og rekruttere derfra, noe som igjen har skapt midler til norsk fotball. Nasjonalt så trekker alltid Rosenborg publikum på bortekamper. Det er en begivenhet når klubben kommer på besøk, understreker han, og får støtte fra LSK-trener Arne Erlandsen som ønsker at Rosenborg skal være i toppen.

- Rosenborg er et lokomotiv som jeg håper kan utvikle norsk fotball videre ved å gå videre i Champions League, uttalte Erlandsen til Nettavisen etter kampen på Lerkendal.

Les mer: Rosenborgs yngre helter slo 1900-versjonen

Morsom markering

Jonsson synes det er verdt å ta seg bryet å markere et jubileum slik Rosenborg har gjort.



- Jeg synes det er fint og riktig å markere en slik begivenhet. Det var morsomt med en slik 100-årskamp.

- Kan det være forstyrrende på nåværende spillere/trenere?



- Tåler dem ikke det så har de ingenting i toppfotballen å gjøre, mener Jonsson som har registrert at Rosenborg har hatt en pil pekende nedover siden sesongstarten.



Men Rosenborgs hovedtrener Kåre Ingebrigtsen innrømmer at markeringen kan ha gått innpå spillerne, men vil ikke gi det for mye oppmerksomhet.

- Det kan ha noe å si, men vi kan ikke skylde på det. Det er mye som skjer og mye ståhei rundt 100-års jubileet. Men vi er ikke gode nok og det har ingenting med jubileet å gjøre, innrømmer han.

Nils Arne Eggen sa nylig i et intervju med TV2 at denne Rosenborg-årgangen er dårligere enn den på 90-tallet og at de har mye å lære fra hvordan de spilte.

IKKE VIKTIG: Kåre Ingebrigtsen vil ikke legge for mye i påvirkning av jubileet.

- Kontinuitet var et nøkkelord på 90-tallet som bygde en enorm suksess og skapte en vinnerkultur. Den kulturen sitter i veggene hos klubben. I Rosenborg handler det om å vinne og det er alle klar over som kommer til klubben, sier Jonsson om den unike klubben.

Han mener de må utnytte posisjonen de har for å fortsatt være Norges flaggskip om nye 100 år.

- Det er når man er på topp man skal slå inn spikeren. Det er nå RBK skal satse ytterligere og forsterke sitt lag. Gjør dem det hele veien vil de alltid ligge i forkant. Det handler om å få ut maksimalt av sine ressurser, ellers så spises det fort opp av andre som kommer bak.

Champions League

Det store målet for Norges flaggskip er selvfølgelig Champions League. Klubben har ikke vært med i turneringen siden 2007 og Kåre Ingebrigtsen har uttalt flere ganger at det er lagets hovedmål.

- De er ikke veldig langt fra og en henting av Bendtner viser at ambisjonene er der. Jeg hadde kanskje ønsket at de i tillegg til han forsterket med et par som gikk rett inn og hevet laget. En til to kvalitetsspillere og jeg tror man er der. Nå kreves en del stang inn for å komme inn i turneringen, mener Jonsson som ikke lar seg bekymre av den dårlige formen.

Les mer: Bendtners 17. mai-antrekk skaper reaksjoner

MENER RBK ER AVGJØRENDE: Joacim Jonsson mener RBKs dominans er helt avgjørende for norsk fotball.

Klubben har vært mottaker for kritikk etter at flere har ment de har fått med seg flere poeng enn fortjent. I tillegg har de begynt å avgi poeng.

- I norsk målestokk så har de kvalitetsspillere som de andre klubbene ikke har. Derfor avgjør de også kamper som står og vipper. En sesong er flest hverdager og da må man ha spillere som vinner kamper for laget sitt, forklarer han om det mange kritikere kaller flaks.

Ingen krise

Jonsson påpeker at Rosenborg fortsatt leder serien, selv med uavgjortresultatet sist.

- Det er ingen krise, sier han og får medhold fra Lillestrøms redningsmann på Lerkendal:

- De leder serien, har en bred stall og mye å velge mellom så jeg mener de er i en litt egen liga i norsk fotball, sa Frode Kippe til Nettavisen etter kampen på Lerkendal.

Med to år med suksess, foruten i Europa, er det store krav som stilles til Norges flaggskip.

- Det er klart lista ikke blir lavere etter de to foregående årene. Når vi leder får vi stort sett kjeft, så det merkes. Nå får vi testa oss, alle som er i det her. Det handler om å finne løsningene på treningsfeltet, uttalte Kåre Ingebrigtsen etter kampen mot Lillestrøm.

Så vil tiden vise om Rosenborg fortsatt er Norges flaggskip etter nye 100 år. Første mulighet for trønderne til å rette på inntrykket i serien er borte mot Vålerenga. Den kampen spilles 28. mai på Ullevaal.