Joe Hart tror ikke på en fremtid i Manchester City

ANNONSE

Joe Hart forlot Manchester City på lån til Torino tidlig denne sesongen, og siden har Pep Guardiolas klubb anskaffet seg Claudio Bravo. Den chilenske landslagskeeperen har også tatt Harts trøye nummer én.

Selv har Hart hatt en god sesong så langt i den italienske fotballbyen, men innrømmer at han ikke vet hvor han er neste sesong. Likevel er han klar på at det mest sannsynlig ikke blir på Etihad i Manchester.

- Jeg må vel si at det ikke er behov for meg i moderklubben min. Jeg vil spille fotball, jeg elsker det, og om jeg ikke får den muligheten så får jeg se etter det andre steder, sa Hart til BBC' Premier League Show, melder The Guardian.

Hart fikk én kamp for City under Guardiola, hvilket var en Champions League-kvalifiseringskamp mot rumenske Steaua Bucuresti, før han dro videre til Italia. Likevel bærer han ikke nag til den spanske treneren.

LES OGSÅ: Hart er rasende på Manchester City

- Jeg har lyst til å si at dette er dårlig behandling, men jeg forestilte meg dette. Du får enkelte vibber og dette var overhode ikke overraskende for meg, sier Hart som også understreker at han gjerne skulle blitt i City.

- Jeg er klar for en kamp, og jeg vil forsvare min side, men dersom du ikke kommer til å vinne så er det egentlig ikke noen vits i å ta opp kampen. Spesielt mot en som er så mektig i City, sa Hart som tydelig siktet mot Guardiola.

En retur til City virker usannsynlig, og Hart har fått tilliten han ønsket i Torino. Han er uansett ikke sikker på om det er der han befinner seg når han sparker i gang sesongen 2017/2018.

- Jeg vet ikke hvor jeg er i fremtiden fordi jeg har ikke hatt samtaler med noen. Jeg elsker Premier League, men jeg kan ikke si at det står øverst på ønskelisten min. Det som står øverst er å spille for en klubb som vil ha meg deres keeper, sa Hart.

Joe Hart står med 26 kamper denne sesongen for Torino. På de har han holdt nullen fem ganger for klubben som i skrivende stund befinner seg på niendeplass i Serie A.