Johansen og Fulham knuste Hull

FULHAM - HULL 4-1

Stefan Johansen scoret i Fulhams 4-1-seier mot Hull og sendte landslagskollegaene Adama Diomande og Omar Elabdellaoui ut av FA-cupen.

Elabdellaoui, som spilte hele kampen for Hull, måtte tåle kritkk fra enkelte supportere på sosiale medier etter kampen.

Selv sier nordmannen at han ikke er fornøyd med dagens resultat eller hans egen prestasjon etter dagens kamp.

- Dette var ikke min beste kamp. Dette er likevel bare min andre kamp og jeg jobber hardt for å komme meg i form. Jeg har spilt to kamper og deltatt på syv treninger, sier Elabdellaoui til Nettavisen etter dagens kamp.

- Alle her er klare over min situasjon og at jeg ikke hadde trent eller spilt på lenge. Den eneste måten å komme tilbake i skikkelig form er å spille fotballkamper, sier Elabdellaoui

Til tross for kritikken er nordmannen ærlig om at han ikke ligger på det nivået han forventer av seg selv.

- Jeg er veldig skuffet over tapet og meg selv. I dag var det ikke godt nok. Vi ønsket jo å gå videre i FA-cupen og visste at Fulham var et lag i god form. Vi måtte være ordentlig på for å vinne i dag, og det var vi ikke, sier Elabdellaoui.

Selv om dagens oppgjør ble en skuffelse for Hull kan de ikke fokusere for mye på dagens resultat. Til uken venter nemlig Manchester United.

- Vi må bare fokusere på ligaen. Nå må vi bare tenke på neste motstander og glemme dette så fort som mulig, sier Elabdellaoui.

Mesterserielaget kjørte over Hull hjemme på Craven Cottage foran drøye 15.000 tilskuere søndag formiddag og tok seg videre til femte runde i den tradisjonsrike turneringen med en solid seier.

Johansen scoret kampens siste mål da han sendte ballen i nettmaskene bak Hull-keeper Eldin Jakupovic fra omtrent ti meters hold i det 78. minutt.

Adama Diomande spilte også hele kampen for Hull. Det samme gjorde Johansen, som også pådro seg et gult kort for Fulham.

Sone Aluko, Chris Martin samt 16 år gamle Ryan Sessegnon scoret de øvrige målene for Fulham. Evandro sto bak Hulls 1-1-utligning, som til slutt bare ble et trøstemål.

