John Carew fronter e-post som truer kundene med gebyr

Personer som har konto hos spillselskapet ComeOn, vil etter en stund med inaktivitet bli kontaktet for å få det tilbake som spiller, skriver Bergens Tidende.

Dersom det går for lang tid, trues du med gebyr dersom du ikke bruker kontoen, skriver avisen.

Ifølge BT sender ComeOn, som er frontet atJohn Carew, ut følgende standardmail til sine inaktive kunder:

«Siden det er en stund siden sist, vil vi informere om at ifølge regler pålagt oss av MGA vil din ComeOn-kontosaldo 30 dager fra i dag være gjenstand for en månedlig avgift, grunnet inaktivitet. Men fortvil ikke! Alt du trenger å gjøre for å unngå avgiften er å logge inn hos oss. Vi vil gjerne ha deg med på all moroa som venter!»

- Ulovlig

Ifølge BT er den månedlige avgiften som blir trukket på 50 kroner.

– Lotteritilsynet registrerer at ComeOn sender e-poster med reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge til nordmenn. Dette er ulovlig. E-posten inneholder også informasjon om at inaktive spillere må betale en månedsavgift om de ikke spiller, og de blir oppfordret til å spille for å unngå avgiften, sier seniorrådgiver Monica Alisøy Kjelsnes til BT.

Lotteritilsynet forteller til Nettavisen at mailen spillselskapet sender ut er ulovlig både fordi den inneholder reklame, og oppfordring om spill.

I Norge er det kun Norsk Tipping som har lov å reklamere for pengespill på internett.

ComeOn mener ikke de har gjort noe ulovlig.

– Vi tilbakeviser at denne e-posten eller andre e-poster sendt fra ComeOn er ulovlige, det er tvert imot ulovlig for oss å ikke sende disse. E-postene og avgiften er innført som et anti-hvitevaskingstiltak for å forhindre at spillkontoer blir brukt for å oppbevare penger over lengre tid, ettersom en spillkonto ikke skal sidestilles med en bankkonto. Det er overhodet ikke en utspekulert måte å drive markedsføring på, men snarere et middel for maltesiske myndigheter til å motarbeide organisert kriminalitet, sier Stian Røsvik Bjørstad, talsmann og norgessjef for ComeOn til BT.