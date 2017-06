John Guidetti tror Lagerbäck kan løfte Norge

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Sverige berget med seg 1-1 fra Ullevaal etter en sen utligning av Samuel Armenteros. Norge så tidvis ut til å ha kontroll på naboene fra øst, men det ville seg ikke.

Etter tirsdagens kamp tror Sverige-spiss John Guidetti at Norge har mye å se frem til under landsmannen Lars Lagerbäck.

- Jeg synes Norge har gode spillere og om du de får skuta på rett kjøl, som jeg tror de får med Lars Lagerbäck, så har de jo gode sjanser til å løfte seg, sier Guidetti til Nettavisen.

Takknemlige

Selv fikk han aldri sjansen til å spille under Lagerbäck som var svensk landslagstrener fra 2000 til 2009. Han er uansett full av lovord for Norges svenske trener.

- Lagerbäck kan gjøre mye for Norge, han er en fantastisk trener og en fantastisk person. Norge burde være veldig takknemlige som har han, sier Guidetti.

Selv om Norge så ut til å sikre seieren mot Sverige var Celta Vigo-spissen klar på at dette er en treningskamp. I VM-kvalifiseringen ser nemlig ting litt bedre ut for svenskene enn det gjør for Norge.

- Vi er fornøyde og leder en gruppe med Nederland og Frankrike, og vi slo nylig Frankrike, som er et av verdens beste landslag, sier Guidetti.

- Jeg vet ikke hvor gode Norge er, men akkurat nå ligger vi på førsteplass i vår gruppe og det føles godt. Jeg tror ikke vi skal sammenligne dem og oss.

Svenskene ligger an til å kvalifisere seg til VM-sluttspillet i Russland i 2018. Det vil i så fall være det syvende EM- og VM-sluttspillet Sverige har nådd siden Norges deltagelse i EM i 2000.

Manchester calling

Mange vil peke til FIFA-rankingen, og Norges 87. plass. Selv tror ikke Guidetti at Norge burde fokusere så mye på rankinger.

- Jeg vet ikke helt om du skal legge så mye energi på FIFA-rankingen, men man burde heller fokusere på å ta seg til mesterskap. Det er det.

En som ikke fikk sjansen mot Norge var Victor Lindelöf. Den nybakte Manchester United-spilleren ble sittende 90 minutter på benken mot Norge.

Guidetti, som selv har en fortid fra Manchester City, har stor tro på at hans lagkamerat kan gjøre det bra for hans tidligere erkerivaler.

- Han er en av mine beste kompiser og vi snakker om alt mellom himmel og jord. Det kommer til å gå så bra som han vil, sier Guidetti.

- Men har han spurt deg om hvordan ting er i Manchester?

- Nei, han har ikke spurt, han vet alt!