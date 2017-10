Jon Rønningen forsøkte å ta sitt eget liv

I boka «Hode i klemme – om å seire og gå til grunne» forteller den norske OL-helten om den vanskelige tiden etter at idrettskarrieren var over.

I boken som slippes fredag forteller Rønningen blant annet om at han forsøkte å ta sitt eget liv, skriver Dagbladet.

Etter at han ga seg som idrettsutøver preget angst og depresjon hverdagen til bryteren som tok OL-gull i både 1988 og 1992.

Det resulterte etter hvert i misbruk av antidepressiva og smertestillende fra år 2000.

Etter hans andre skilsmisse tidlig på 2000-tallet forsøkte han å ta sitt eget liv. Rønningen forteller at han samlet sammen en stor cocktail med over hundre piller for å gjøre slutt på livet.

«Det var en dose som kunne ta livet av en hest. Jeg var helt sikker på at ikke noe menneske kunne overleve den. Denne cocktailen svelget jeg», skriver han i boka, ifølge Dagbladet.

«Jeg skulle ha vært død den dagen. Det var på ingen måte et rop om hjelp fra min side. Jeg var helt og holdent innstilt på å ta mitt eget liv. Mine egne depresjoner, og elendigheten jeg hadde påført alle rundt meg, gjorde at jeg så det som den eneste løsningen», forteller han videre.

OL-MESTER: Jon Rønningen tok OL-gull både i Seoul i 1988 og Barcelona i 1992.

Kjøpte heroin på Plata



Noen år senere skal Rønningen igjen ha planlagt å ta sitt eget liv. I boken forteller han at han dro til «Plata» ved Oslo Sentralstasjon hvor han kjøpte heroin som han skulle bruke til å begå selvmord.

Men denne gangen ombestemte han seg brått da han tenkte på barna sine.

Hendelsen forteller han også om når han denne uken gjester Skavlan på NRK. Klippet kan du se øverst i artikkelen.

Rønningen har de senere årene jobbet hardt for å få orden på livet igjen. Nå lever den norske OL-helten et godt liv i Finnmark.

