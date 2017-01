José Mourinho ber Anthony Martial høre på han

ANNONSE

Anthony Martial var en av nøkkelfigruene da Manchester United snudde og vant mot Middlesbrough. Likevel er fremtiden uviss for den franske angriperen.

Det skal nemlig foreligge et tilbud for franskmannen fra Sevilla, og spillerens agent skal allerede ha vært i kontakt med ledelsen for den spanske klubben. Det liker United-sjef José Mourinho dårlig.

- Martial må høre på meg og ikke agenten sin. Han må høre på det jeg sier under trening hver dag og når jeg gir tilbakemeldinger. Jeg prøver å gjøre han bedre, sa José Mourinho til BBC etter lørdagens kamp mot Middlesbrough.

Martial var et av lyspunktene og scoret utligningsmålet for United i den dramatiske snuoperasjonen mot Aitor Karankas menn. Mourinho selv viser til en annen United-spiller som har fått samme behandling.

- Jeg visste at Henrikh Mkhitaryam var et kjempetalent, men jeg brukte han ikke. Akkurat nå spiller han til og med venstreback når laget vinner og vi trenger å forsvare oss med mer balanse, sa Mourinho.

Han kunne også fortelle at situasjonen rundt Mkhitaryan var en han holdt på med hele tiden.

- Mkhitaryan-prosessen var noe jeg holdt på med nesten hver dag. Hans agent ringte meg og sa «Mkhitaryan kommer til å bli en bedre spiller med deg, bare fortsatt», fortalte Mourinho som også var lei av ryktene.

Siden har Mkhitaryan blitt en av Uniteds viktigste spillere denne sesongen. Martial, på sin side, har enda ikke vist den samme glitrende formen som han gjorde innledningsvis for de røde under sist sesong.

- Med Martial så er det noe hver dag i avisene om at han skal til Sevilla, at han må lånes ut, at han ikke er fornøyd. Anthony Martial må høre på meg, sa en tydelig lei José Mourinho.