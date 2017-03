José Mourinho forteller hvorfor han hentet Zlatan Ibrahimovic

ANNONSE

Manchester United og Zlatan Ibrahimovic har vært en god match. Uniteds svenske scoringsmaskin står med 26 mål for United denne sesongen, og hjalp klubben til seier i ligacupen.

Nå forteller United-trener José Mourinho hvorfor det var så viktig å få på plass den karismatiske spissen før denne sesongen.

- Manchester United har ikke lenger super-personlighetene til Ryan Giggs, Paul Scholes eller Roy Keane. Man har fortsatt Rooney og Carrick, som er de siste av sin generasjon, sammen med unge spillere som må utvikle seg, sa Mourinho ifølge The Mirror.

Og det er nettopp her 35-åringen fra Malmø skal ha vært helt vital for den portugisiske treneren.

- Derfor var det viktig for meg å hente Zlatan. Han tilfører laget, til tross for at han hverken er engelsk eller kjenner klubbens kultur, personligheten og profilen ved å være mer enn kun en spiller, sa Mourinho.

Ibrahimovic soner for tiden en tre-kampers-karantene etter en albue mot Bournemouths Tyrone Mings. Siden har han blitt koblet med en overgang til amerikanske Los Angeles Galaxy.

Mourinho passet på å komme med et lite stikk til utenlandske eiere i den engelske toppserien også.

- I dagens fotball er lidenskapen kun for mannen i gata. For alle andre er dette en industri. Selv i dette landet (England), som er kjent for tradisjon og stabilitet, så blir alt klusset til, sa Mourinho.

- Klubber er kjøpt med utenlandske penger, og er ikke lenger tradisjonelle. Sist sesong fikk jeg sparken i Chelsea seks måneder etter at jeg vant Premier League. Det samme skjedde med Ranieri i Leicester. Jobben har blitt galskap, sa Mourinho.

Manchester United, som er eid av den amerikanske Glazer-familien, ligger for tiden på femteplass i Premier League.