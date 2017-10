José Mourinho klar på at Manchester United ikke blir hans siste trenerjobb

Den karismatiske portugiseren lot seg intervjue av fransk TV.

Det kan se ut til at José Mourinho allerede planlegger en karriere etter tiden i Manchster United. I et intervju med fransk TV åpner portugiseren opp om planer om å gå videre når tiden i den røde delen av Manchester er over.

- Det jeg kan si er at jeg er en trener med spørsmål, med ambisjoner og med et brennende ønske om å gjøre nye ting. Jeg tror ikke .. jeg er sikker på at jeg ikke kommer til å avslutte min karriere her, sa Mourinho til det franske TV-programmet Téléfoot.

[EXCLU TELEFOOT]

José Mourinho : "Je ne finirai pas à Manchester" pic.twitter.com/F2O9nRisuA — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 15, 2017

Les mer: De Gea låste igjen buret mot Liverpool

Mourinho, som gav intervju på stødig fransk, har tidligere blitt koblet med PSG og Monaco i den franske toppserien, og førstnevnte skal ha vært interessert i portugiseren før han tok over United.

Han passet også på å komme med noen hyggelige kommentarer om nettopp PSG.

- Min sønn som bor i London dro til Paris for å se PSG-kamp, han dro ikke til Manchester. Hvorfor Paris? Fordi det er noe spesielt. Det er magisk, kvalitet, ungdommelig, det er fantastisk, sa Mourinho.

Han signerte en treårskontrakt med United sommeren 2016, med opsjon på enda en sesong. Dermed sitter Mourinho med en kontrakt som potensielt er effektiv frem til 2020.

De siste ukene har det vært ryktet i britisk media at United kan være interessert i å sikre seg en ny kontrakt med den portugisiske 54-åringen. Blant annet The Sun skriver at Mourinho skal være svært nær en ny femårsavtale med Manchester-klubben.

Med Mourinho ved roret gikk United til topps både i Europa League og ligacupen forrige sesong. Denne sesongen har de rødkledde imponert stort både i Europa og hjemlig liga.

De ligger på andreplass i Premier League bak suverene Manchester City, mens de topper sin gruppe i Champions League med to seire over Basel og CSKA Moskva. Mourinho har vunnet Champions League med både Porto og Inter.

Mest sett siste uken