Juan Foyth bekrefter Tottenham-overgangen

Håper å få sjansen under Mauricio Pochettino.

Det kan se ut til at Tottenham har vunnet kampen om den argentinske midtstopperen Juan Foyth. 19-åringen snakker selv åpent om overgangen til London-klubben.

I et intervju med avisen El Dia er han veldig klar på hvorfor han har valgt å signere for Tottenham, til tross for koblinger med både PSG og Inter.

- Jeg valgte Tottenham fordi de satser ungt, og jeg tror jeg kommer til å få spille. Jeg snakket også med Mauricio Pochettino, og jeg likte det han sa. Det er det som hjalp meg med å velge at Tottenham er det beste valget i min karriere, sier Foyth til El Dia, i et intervju gjengitt av Sport Witness.

Foyth har tidligere spilt i argentinske Estudiantes, og har denne sesongen spilt på øverste nivå i den argentinske toppdivisjonen. Han var også med da Argentina røk ut i gruppespillet av U20-VM i Sør-Korea.

Han håper likevel på å få sjansen for Tottenham, og spille i Champions League.

- Pochettino fortalte meg at jeg skulle dra dit, trene og jeg skulle være involvert og spille. Han fortalte meg om hvordan klubben er. Champions League er nydelig, og de lagene vi er trukket mot er fine. Først og fremst vil jeg vende meg til alt fortest mulig, og komme i gang, sier Foyth.

Han er åpen om at han ønsker å spille for det argentinske a-landslaget, men understreker at hans fokus nå ligger på å hjelpe Pochettinos menn oppover på tabellen.

- Jeg ønsker ikke å tenke på alt det, men å komme i gang for Tottenham, sier Foyth.

