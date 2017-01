Jürgen Klopp usikker på spillerkjøp i januar

ANNONSE

Ryktene og spekulasjonene er mange, men det kan se ut til at Jürgen Klopp og Liverpool helst holder seg unna overgangsvinduet i januar. Dette fordi han ikke ønsker midlertidige løsninger.

- Om den rette spilleren blir tilgjengelig, så gjør vi noe. Jeg er hundre prosent overbevist om at hvis du skal kjøpe i januar, så må det være noen du likevel skulle gått for på sommeren, fortalte Klopp over en livestream med engelske Sky Sports.

Spillere som Quincy Promes og José Fonte har begge blitt koblet med Merseyside-klubben, men Liverpool har til nå forholdt seg rolige på overgangsfronten.

LES OGSÅ: Søndagens Premier League-rykter

- Alt annet blir å kjøpe spillere som løser et midlertidig problem. Så kommer muligens et nytt problem. Du kan ikke få hvem du vil, og vi må kjøpe spillere som kun gjør oss bedre, sa den karismatiske tyskeren.

Før sommeren kjøpte Liverpool spillere som Sadio Mané, Joel Matip og Georginio Wijnaldum. Alle har vist seg å være viktige brikker for et Liverpool-lag som ser ut til å slåss om tittelen.

Likevel er det mange som lurer på om ikke årets Liverpool-utgave er litt for tynn for å kunne henge med hele veien inn. En av de som er skeptiske til dagens Liverpool-stall er TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Selv er ikke Klopp veldig bekymret for antall spillere han har i laget resten av sesongen.

- Vi har ikkevært heldige med skader og vi har mistet viktige spillere på dårlige tidspunkt. Det har ikke hjulpet. Her handler ting om gruppa, og dette er en flott gruppe.

Likevel understreker tyskeren at selv om han ikke nødvendigvis ønsker å bruke penger i januar, så holder han et øye med alternativer for sommeren.

- Det kommer helt sikker til å skje veldig mye til sommeren. Akkurat nå vil vi gjøre noe hvis den rette spilleren blir tilgjengelig. Hvis ikke, så gir det ingen mening, sa Klopp.