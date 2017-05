Juventus er klare for Champions League-finale

ANNONSE





JUVENTUS - MONACO 2-1 (4-1 sammenlagt)

Juventus er klare for sin andre Champions League-finale på tre år etter å ha beseiret Monaco 2-1 på Juventus Stadium tirsdag kveld. Scoringer av Mario Mandzukic og Dani Alves, samt Gonzalo Higuaíns to scoringer i det første oppgjøret, gjør at italienerne går videre med 4-1 sammenlagt.

Monaco klarte aldri å klore seg fast og skape skikkelig spenning i oppgjøret, men unggutten Kylian Mbappé viste talentet som bor i han da han reduserte til 1-2 midtveis i den andre omgangen.

Det ville seg ikke for Monaco som jager sin første finale i Champions League siden tapet for José Mourinho og FC Porto i 2004.

Juventus, på sin side, har ikke vunnet turneringen siden 1997. Siden da har det blitt finaletap for AC Milan i 2003, og Barcelona i 2015. Massimilliano Allegris menn har grunn til å tro at 2017 endelig er deres år.

I finalen vil de igjen måtte belage seg på spansk motstand. På onsdag blir det klart om Juventus møter Real Madrid eller Atlético Madrid til finaledyst i Cardiff 3.juni. Real Madrid leder 3-0 etter det første oppgjøret.

Drømmescoringen



Første omgang på Juventus Stadium skulle handle om hjemmelaget som skjøt ut av startblokkene. Monaco virket truende på kontringene, men det var Juventus som virket mest truende i det oppbyggende spillet.

I det 22. minutt skulle de regjerende italienske mesterne vise sin styrke da Gonazlo Higuaín ble spilt nydelig igjennom. Argentineren forsøkte å lobbe Monaco-keeper Danijel Subasic, men kroaten var med på notene.

Kun tre minutter senere skulle Subasic på ny vise seg som den store helten da han stoppet landsmann Mario Mandzukic. Higuaín spilte kroaten herlig igjennom, men Subasic fikk avverget.

Det bodde offensive krefter i Monaco også og etter halvtimen spilt falt ballen perfekt ned til Radamel Falcao. Den colombianske superspissen fikk snudd kjapt og hamret til. Helt bakerst har Juventus Giamluigi Buffon, og da går det som regel bra for italienerne.

Tre minutter senere skulle det gå enda bedre, fordi Dani Alves' innlegg fant Mandzukic på vei igjennom boksen. Nok en gang reddet Subasic mesterlig, men på returen kunne han lite gjøre da Mandzukic hamret Juventus i føringen.

Monaco forsøkte å mobilisere flere folk fremover mot slutten av den andre omgangen, og i det 42. minutt var Benjamin Mendy uhyre nære ved å finne Falcao med et utsøkt innlegg.

Giorgio Chiellinis klarering hadde farlig retning eget mål, men den italienske monsterstopperen fikk avverget ut til corner for «den gamle dame».

Dani Alves har vist at det fortsatt bor en masse fotball i han, og like før pause skulle han stå for omgangnes øyeblikk da ballen falt perfekt ned for brasilianeren.

På hel volley hamret han til, og Subsasic var utslått. En helt utsøkt scoring av den tidligere Barcelona-backen, og Juventus tok et kjempesteg nærmere sin første Champions League-finale siden tapet mot nettopp Alves og Barcelona i 2015.

- Det er bare å ta av seg hodeplagg, et vidunderlig treff, sa Viasat-kommentator Roar Stokke, som var tydelig begeistret over brasilianerens fantastiske scoring.

Dermed kunne Juventus ta med seg en 2-0-ledelse inn i pausen på Juventus Stadium.

Supertalentet viser seg frem



- Monaco blir på mange måter et guttelag i forhold til Juventus. Fordi Juventus er gode offensivt og defensivt, Monaco er gode offensivt, sa den danske landslagssjefen, Åge Hareide, i Viasats studio i pausen.

Juventus roet ned tempoet i den andre omgangen, og Monaco slet virkelig med å komme til sjanser denne kampen. Med Kylian Mbappé på topp er det likevel alltid et uromoment man må se opp for.

I det 67. minutt ble han spilt fri ute på venstrekanten og suste innover i Juventus-boksen. Avslutningen var lav mot nærmeste stolpe og, som ofte før, var Buffon kjapt ned og fikk avverget.

Med Mbappés talent så må selv Buffon til slutt gi tapt. For etter 69 minutter fant Mourinho 18-åringen på vei gjennom boksen og han bredsidet ballen i mål.

Dermed ble Mbappé den yngste spillere som noen gang har scoret i en Champions League-semifinale.

Monaco kastet innpå både Thomas Lemar og Fabinho i håp om å skape ubalsne i Juventus, men slik som tidligere i turneringen viste de stripete seg nærmest umulig å bryte ned.

Det skulle bli med Mbappés mål for gjestene, og dermed var det Juventus som kunne strekke hendene i været da dommer Björn Kuipers blåste i sin fløye for siste gang denne tirsdagskvelden.

Juventus er klare for sin andre finale på tre år. Sist gang ble det tap mot Barcelona. I 2017 kan de få sin revansje i Cardiff når de møter enten Atlético Madrid eller Real Madrid til dyst.