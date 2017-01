Kalla vurderer å stå av Touren

ANNONSE

Charlotte Kalla fikk en ny tung dag i skisporet under søndagens fellesstart i Tour de Ski. Nå skal den svenske jenta bruke hviledagen på å bestemme seg for om hun skal fortsette touren.

Kalla gikk ut som nummer 24 på fellesstarten, men falt ned til en 41.-plass, et minutt og tolv sekunder bak vinnende Ingvild Flugstad Østberg.

- Det var ikke veldig kult å konkurrere, sier hun.

- Jeg var sliten, sier en ordknapp Kalla når hun stopper i pressesonen.

For løperne venter nå en hviledag, men om touren fortsetter med eller uten Kalla vet hun ikke selv.

Saken fortsetter under bildet





- Jeg har ikke tenkt framover. Jeg må få tatt dette inn over meg.

- Tror du at du kommer til å fortsette?

- Jeg må nok få litt mer distanse til dette først.

Landslagssjef Rikard Grip tror imidlertid at Kalla står på startstreken i Oberstdorf.

- Det er klart at rett etter en slik dag er det mye følelser og man har ikke fått et perspektiv på ting. Jeg tror absolutt at hun blir med videre. Jeg ser ingen grunn til at hun ikke skal fortsette, sier Grip.

