Kamer Qaka er på vei vekk fra Kristiansund

Kamer Qaka ser ut til å være ferdig i Kristiansund. Midtbanespilleren skal nemlig ha tilbud fra utlandet, og nærmer seg nå en overgang bort fra Eliteserien.

22-åringen, som ble kåret til årets spiller i OBOS-ligaen 2016, sier at han venter å bli klar for en ny klubb innen kort tid.

- Jeg og klubben har snakket sammen, og det har kommet noen tilbud. Så vi har blitt enige om at dette er det beste, sier Qaka til Nettavisen.

Ikke bedt om overgang



Han er klar på at dette også handler om at han nå får en sjanse til å teste seg på en arena og på et annet nivå enn han har opplevd i Norge.

- Jeg har ambisjoner om å spille på et høyere nivå, og for en bedre klubb. Jeg ønsker å prøve nye ting, og det har klubben gått med på. Det er jeg strålende fornøyd med, sier Qaka.

Han er uansett klar på at han ikke har forlanget en overgang fra Kristiansund, men at partene er enige.

- Jeg har ikke bedt om noen overgang, men klubben har fått tilbud. Det som har skjedd, har skjedd. Jeg vet ikke nøyaktig når ting kommer på plass, men jeg skal snakke videre med klubben.

Kjetil Thorsen, daglig leder i Kristiansund, er ordknapp angående temaet.

- Du snakker om en ansatt som er sykemeldt, så dette har jeg ingen kommentar til, sier Thorsen til Nettavisen.

Sykemeldt



Qaka vil ikke røpe for mye om hvilken klubb det er snakk om, men bekrefter at det ligger an til en overgang ut av Norge.

- Jeg ønsker ikke å si så veldig mye, men det er snakk om utlandet. Dere får se det når det skjer, forteller Qaka.

Han er for tiden sykemeldt, og har derfor ikke spilt for Kristiansund den siste tiden, og det kan derfor se ut til at han har spilt sin siste kamp for Christian Michelsens klubb.

- Alt jeg har å si akkurat nå er at jeg er sykemeldt, men at det som skjer videre er et bra steg i min karriere, sier Qaka.

Han står med ni kamper denne sesongen for Kristiansund, som i skrivende stund ligger på 15. plass i Eliteserien. De møter Aalesund hjemme førstkommende lørdag.

Kristiansund-trener Christian Michelsen har ikke besvart Nettavisens henvendelser torsdag.