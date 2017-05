ANNONSE

Alex Nicholson er selvsikker og, som vordende far, full av motivasjon før sitt møte med Oslo-fighteren Jack Hermansson i Stockholm 28. mai.

27-åringen, som har gått tre UFC-kamper og vunnet tre av dem, forteller i MMA-podcasten MMA Barber Shop at han har skumle planer når han møter Frontline-fighteren i slutten av måneden.

- Jeg har jobbet med hullene i gamet mitt for å bli en komplett mixed martial artist. Alle vet at jeg kan knocke ham ut, men jeg jobber med hele pakka. Ikke bli overrasket hvis du ser forskjellige ting. Jeg er ikke redd for å slenge ham på nakken og kvele ham bevisstløs, sier Nicholson.

- Har aldri møtt en som meg

Skal man tro Nicholson, som er lagkamerat med blant andre Mike Perry, venter tøff motstand på Hermansson i hjemlandet.

- Vi har holdt på med dette i lang tid, det er bare det at det er flere som ser på nå. Jeg skal ødelegge noen om et par uker. Det er ikke noe han kan gjøre. Han har aldri vært i buret med en som meg, mener Florida-fighteren.

Nicholson regnes som en kontroversiell MMA-utøver og har blant annet blitt beskyldt for rasisme etter kommentarer om at Perrys motstander, Hyun Gyu Lim, ikke kunne åpne øynene.

Familien motiverer

Han er klar på at motivasjonen hans har økt etter at forloveden Hannah ble gravid.

- Dette er ikke noe annerledes enn de gangene vi sloss under lysene på bensinstasjonen. Det er fortsatt noen som prøver å skade meg, og jeg skal skade dem. Det er ikke noe de kan gjøre, for jeg kommer ikke til å bli skadet. Med Odin (kommende sønn) på vei, må jeg fighte for mer enn bare meg selv nå. Jeg må komme meg hjem, være trygg, og det motiverer meg enda mer til å gå ut der og ta denne fyren.

- Jeg pleide å tenke at jeg ville vinne, men alt jeg trengte å bry meg om var meg selv. Etter jeg møtte Hannah, er det ikke bare noe jeg elsker å gjøre. Jeg må ta vare på familien min, og jeg er heldig nok til å gjøre noe jeg elsker og få betalt for det. Denne fyren kommer ikke til å ta det fra meg. Mange tar det ikke så seriøst, men det er ordentlig seriøst. Det er derfor jeg prøver å gå ut og drepe noen.

Nicholson er klar på at han vil raskt inn igjen i buret etter det han føler seg trygg på at blir en seier mot Hermansson.

- Jeg vil knuse denne fyren, ta «en Donald Cerrone» og komme meg rett inn der igjen. Det er snakk om at UFC kommer til Orlando igjen, og jeg hadde elsket å være på det kortet.

Kampen mellom Jack Hermansson og Alex Nicholson kan du se på Viaplay fra 19.00 søndag 28 mai.