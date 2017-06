Bekreftet: Mayweather møter McGregor

ANNONSE

Begge utøverne la sent onsdag kveld ut meldinger på deres Twitter-profiler at de skal møtes til boksekamp i Las Vegas 26. august.

Mayweather gikk ubeseiret i sine 49 proffkamper som bokser, men la i utgangspunktet opp i 2015.

Nå har han imidlertid bestemt seg for å gjøre comeback for å møte UFC-stjernen McGregor. Det spekuleres i amerikanske presse at kampen vil gi de to utøverne over 100 millioner dollar hver.

UFC-mester



McGregor må nå litt ut av komforsonen når han skal i bokseringen for å møte Mayweather som er sett på som den beste bokseren i sin generasjon.

Den irske MMA-profilen har aldri gått proffkamper i boksing tidligere, men skal allerede ha skaffet seg bokselisens.

McGregor er for øyeblikket UFC-mester i lettvekt, og har ved en rekke anledninger fått vist frem sin slagkraft. Iren vant sist på teknisk knockout etter å ha slått ned Eddie Alvarez i 2. runde i oppgjøret i Madison Square Garden i november i fjor.

Spekulasjoner i halvannet år



Spekulasjonene og trolig forhandlingene om et mulig oppgjør mellom de to kampsportgigantene har vart i halvannet år, men onsdag kveld kom altså bekreftelsen fans over hele verden har ventet på.

Mens Mayweather la ut bilde av ham selv og McGregor i sosiale medier for å bekrefte kampen, viste iren frem sin humoristiske side da han på Instagram la ut bilde av seg selv og Mayweathers far som også er en tidligere bokser.

THE FIGHT IS ON. Et innlegg delt av Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) onsdag 14. Juni. 2017 PDT

Ifølge Yahoo Sports, er planen at kampen skal bli arrangert på MGM Grand i Las Vegas, men dette er foreløpig ikke bekreftet.