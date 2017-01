Bekreftet: Nurmagomedov møter Tony Ferguson

ANNONSE

UFC bekrefter natt til fredag norsk tid at Khabib Nurmagomedov og Tony Ferguson møtes på UFC 209 i Las Vegas 4. mars.

Det var Los Angeles Times som først kom med nyheten om møtet mellom lettvekterne.

Nurmagomedov og Ferguson vil dermed kjempe om et midlertidig tittelbelte i vektklassen, mens tittelholder Conor McGregor har tatt seg en pause på ubestemt tid.

Etter UFC 205 i New York kom nemlig den irske superstjernen med nyheten om at han skal bli far i vår.

Fakta: Tittelholdere i UFC

Tungvekt: Stipe Miocic (USA)

Lett Tungvekt: Daniel Cormier (USA)

Mellomvekt: Michael Bisping (ENG)

Weltervekt: Tyron Woodley (USA)

Lettvekt: Conor McGregor (IRL)

Fjærvekt: José Aldo (BRA)

Bantamvekt: Cody Garbrandt (USA)

Fluevekt: Demitrious Johnson (USA)



Bantamvekt, kvinner: Amanda Nunes (Brasil)

Stråvekt, kvinner: Joanna Jędrzejczyk (Polen)

Tilbød 200.000 dollar

De siste ukene har det kommet fram at Ferguson ikke ønsket å ta kampen med mindre han fikk like godt betalt som Nurmagomedov.

Sistnevnte stilte dermed opp på MMA Hour og lovet amerikaneren 200.000 dollar hvis han tok kampen.

- Jeg vil slå Tony Ferguson, vinne det midlertidige drittbeltet, og så møte Conor McGregor for det virkelige beltet, sa Nurmagomedov.

Dagestaneren legger ikke skjul på at han har siktet seg inn på McGregors tittel.

- Hvis UFC hadde spurt meg om Conor, ville jeg selvfølgelig tatt den kampen. Han har beltet nå. Jeg vil ha beltet hans. Det er mitt belte. Alle vet at jeg fortjener en tittelkamp, men Ferguson har vunnet ni strake kamper og fortjener også en sjanse, sa Khabib.

McGregor og Nurmagomedov krangler før UFC 205:

Tok ned motstanderen 21 ganger

I utgangspunktet er det spikret at vinneren av møtet mellom Nurmagomedov og Ferguson skal møte McGregor i neste kamp, men er det noe vi har lært av McGregors tid i UFC, er det at regler og tradisjoner er til for å brytes.

Nurmagomedov ses av mange på som Conor McGregors «kryptonitt». Dagestan-fighteren, som trener med Daniel Cormier og Cain Velasquez på American Kickboxing Academy, har vunnet samtlige av sine 24 MMA-kamper.

Til tider har UFC slitt med å finne motstandere til 28-åringen på grunn av hans overlegne grappling-ferdigheter.

AKA-fighteren satte ny UFC-rekord med antall nedtakninger i en kamp, da han tok Abel Trujillo i bakken vanvittige 21 ganger i løpet av deres møte på UFC 160 i 2013.

Etter å ha slitt med store skadeproblemer de siste årene, var Khabib tilbake med seirer mot Darrell Horcher og Michael Johnson i fjor.

Tidligere UFC-fighter Brendan Schaub har lenge trodd Nurmagomedov er mannen som kan ta beltet fra McGregor. Etter at han så hvordan Nurmagomedov ble truffet av Johnson i åpningsminuttene av deres kamp i New York, er han imidlertid mer usikker.

- Før tenkte jeg at Conor kom til å få juling av Khabib, men når Johnson lander det, kan du vedde på at Conor også kommer til å lande det med den magiske venstrehånda. Jeg er ferdig med å stille spørsmål om hva Conor er kapabel til, sa Schaub på Joe Rogans podcast etter UFC 205.

Også Tony Ferguson har imponert stort de siste årene. Etter tapet for Michael Johnson i mai 2012, står Ferguson med ni strake seirer, senest mot tidligere tittelholder Rafael Dos Anjos.

Alt ligger til rette for et fantastisk oppgjør på UFC 209.