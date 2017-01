BJ Penn sjanseløs i comebacket

ANNONSE

UFC-legenden BJ Penn gjorde mandag morgen norsk tid det som forhåpentlig var hans siste forsøk på et comeback.

Penn møtte stortalentet Yair Rodriguez, som av mange regnes som fjærvektsklassens neste tittelholder, og var sjanseløs fra start til slutt.

Etter å ha mottatt 37 signifikante slag og spark i den første omgangen og selv kun returnert fire, var det liten tvil om hvilken vei det bar i Phoenix mandag morgen.

Les også: Norske Celines var motstander bevisstløs - men vant kampen

- Jeg møtte en legende

25 sekunder ut i den andre omgangen var det over. Rodriguez landet et nytt frontspark, etterfulgt av en høyre, og Penn gikk i bakken. Dommer John McCarthy kunne med fordel godt inn og stoppet kampen før Penn hadde mottatt en haglstorm av slag på bakken.

- Tusen takk til alle som kom hit for å støtte meg. Dette var en stor kamp for meg - jeg møtte en legende i kveld. Jeg har all mulig respekt for ham, og jeg vil bare si tusen takk til BJ Penn for at han tok denne kampen mot meg, sa Rodriguez.

Les også: BJ Penn besvimte før Nettavisen-møte

Den populære fjærvekteren ville imidlertid ikke ut med hvem han vil møte i sin neste kamp.

- Spør han i svart genser - han er sjefen min. Jeg er her for hvem enn dere vil at jeg skal møte. Tusen takk, Sean Shelby (UFC matchmaker), for muligheten jeg har fått her.

BJ Penn snakket ikke med kommentator Jon Anik i buret og var heller ikke tilgjengelig for pressen etter kampen.

Flere MMA-eksperter reagerte med avsky på kampen mange mente aldri burde vært satt opp i det hele tatt:

That was really hard to watch. — Shaheen Al-Shatti (@shaunalshatti) January 16, 2017

Well I hate myself for watching that... — Erik Magraken (@erikmagraken) January 16, 2017

When this fight was announced, the unanimous reaction from the MMA community was, Why? Why Yair? Still don't get it. Got it right w/ Siver. — Ariel Helwani (@arielhelwani) January 16, 2017

.@JohnMcCarthyMMA with one of the all-time worst stoppages. Shameful. — Jeremy Botter (@jeremybotter) January 16, 2017

John McCarthy is the best referee in MMA but he just botched that main event. Probably his worst performance in the Octagon. — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) January 16, 2017

SLUTTEN: BJ Penn kjemper febrilsk for at kampen ikke skal bli stoppet, men til slutt hadde dommer John McCarthy intet valg.

Uenig i egen seier

I stevnets neste siste kamp gikk Joe Lauzon seirende ut av møtet med Marcin Held. En ærlig Lauzon var imidlertid uenig med dommernes avgjørelse og sa klart ifra om at han selv mente at han tapte kampen.

Møtet mellom Frankie Saenz og Augusto Mendes i bantamvektklassen ble kåret til stevnets beste. Sistnevnte gikk seirened ut på dommeravgjørelse.

Rodriguez fikk bonus for kveldens prestasjon. Det samme fikk tungvekteren Aleksei Oleinik for sin submission-seier mot Viktor Pesta.