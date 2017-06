KLAR FOR KAMP: Cecilia Brækhus møter Erica Farias i The Battle of Bergen fredag. Foto: Emil Weatherhead Breistein / NTB Scanpix

Brækhus' trener advarer mot Farias

Trener Johnathon Banks lover en bedre utgave av Cecilia Brækhus denne gangen, men advarer mot motstander Erica Farias.