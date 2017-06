Brækhus: - Alt som kunne gå galt, gikk galt

ANNONSE

BERGEN (Nettavisen): Cecilia Brækhus forventer tøff motstand når argentinske Erica Anabella Farias er mostander på Koengen i Bergen førstkommende fredag.

Den norske boksedronningen fikk uventet tøff motsand sist hun var i ringen mot svenske Klara Svensson, men lover at hun er bedre forberedt denne gangen.

Hun er også klar på at vektproblemene fra før forrige kamp ikke vil gjenta seg.

- Jeg er veldig glad jeg fikk komme opp i ringen igjen så fort. Forrige kamp var ikke morsom. Jeg var plaget med sykdom, slet med vekten. Alt som kunne gå galt, gikk galt. Men den gjorde meg mer forberedt på en kamp mot Farias. Denne kampen vil det ikke være vektproblemer. Vi har stålkontroll på det, sier Brækhus på tirsdagens pressekonferanse på Fløien i Bergen.

35-åringen ser nå virkelig fram til å kunne bokse på hjemmebane i Bergen.

- Dette er jo den virkelige homecoming. Det er en av grunnene til at jeg valgte motstanderen der ute, som er den desidert største utfordring. Det kommer til å bli en helt utrolig opplevelse på fredag, tror jeg. Oslo Spektrum var fantastisk - jeg tror dette blir enda større. Jeg gleder meg til å ha venner, familie rundt meg og føle på å være i hjembyen, sier Brækhus.

Boksestjernen mener fredagens kamp blir den største og tøffeste i karrieren hennes.

- Her er det to verdensmestere. Vi er det for en grunn. Når to verdensmestere går opp mot hverandre, er det noe spesielt. Det skjer ikke så ofte, så det gir en unik og elektrisk ramme rundt arrangementent. Boksingen har vært ganske borskjemt med store kamper den siste tiden, og vi vil ikke være noe dårligere. Jeg er 100 prosent klar for kampen.

Til de som frykter at festkvelden skal bli ødelagt av regn, sier Brækhus følgende med et smil:

- Jeg kjenner på meg at det kommer til å klarne utpå kvelden.

Også motstander Farias er klinkende klar på at hun er godt forberedt til fredagens storkamp i Bergen.

- Det er en stor utfordring for meg. Jeg løper aldri fra utfordringene jeg har. Det er noe vi har prøvd å få til, og nå er jeg kjempefornøyd for at jeg kan kjempe med Cecilia.