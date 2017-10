Brækhus: - Jeg har aldri bokset i en hall som dette før

Cecilia Brækhus trekker fram nærheten man får i Oslofjord Convention Center før hennes tittelkamp mot Mikaela Laurén 21. oktober.

Norges ubestridte boksedronning har bokset i både Oslo Spektrum og Bergen etter at hun tok proffboksing tilbake til hjemlandet. 21. oktober står Melsomvik for tur, i det som inntil 1. januar var en del av Stokke kommune.

Anlegget, som i utgangspunktet er et konferansesenter, er begynt å bli pyntet til boksegalla.

Da NTB besøkte anlegget tirsdag var allerede boksering, boksesekk og tribuneplasser satt opp. Cecilia Brækhus har levd i sin egen kampboble en stund allerede og ser fram til å ønske opptil rundt 6000 tilskuere velkommen.

– Dette er en fantastisk hall. Tenk når lyset blir dimmet og det kommer røyk og musikk. Det er så intimt her, hver og en vil føle at de sitter ringside. Jeg har aldri bokset i en hall som dette før, sier hun til NTB og legger til at man ikke har spart på kostnadene i konferansesenteret.

– De som sitter bakerst vil føle det nesten som ringside i Spektrum. Det kommer til å bli en veldig intim opplevelse mellom publikum og meg.

– Magisk opplevelse

Tønsbergs Blad skrev tidligere i måneden at kun to av ti billetter til stevnet var solgt. En rask gjennomgang på Ticketmaster onsdag viser at de billigste billettene til 628 kroner er utsolgt. Det er imidlertid tilgjengelige billetter i samtlige av de andre prisklassene, som varierer fra 1239 kroner til 5113 kroner om du ønsker å sitte ringside.

Boksedronning Cecilia Brækhus forbereder seg til kamp mot svenske Mikaela Laurén. Arena for boksekampen er Oslofjord convention center i Tønsberg.

Mens Brækhus i Bergen sammen med sitt selskap "First Lady Promotion" arrangerte tittelkampen på Koengen, trenger hun denne gangen ikke å tenke på billettsalget for at det skal bli en suksess for hennes eget business.

– Nå er det litt annerledes. Det er ikke vi som står for billettsalget, det er Oslofjord Convention Center og ProUnite. Vi har egentlig solgt hele pakken til dem, forteller hun.

– Hva har du å si til dem som kanskje ikke har bestemt seg for om de vil betale så mye som 1200 kroner for stevnet?

– Det kommer til å bli en magisk opplevelse. At det ikke er noe godt blod mellom Mikaela og meg vil gi en ekstra nerve i kampen. I tillegg har vi et fantastisk undercard med de norske bokserne og de får ingen lette kamper. Det blir en nervepirrende kveld.

Sparringspartnere

36-åringen er inne i en hard treningsperiode og har hentet inn sparringspartnere fra USA i tillegg til svenske Joanna Ekedahl. De skal sørge for at Brækhus er på sitt aller beste når hun entrer ringen 21. oktober.

– Vi er i rute. Det er en ganske tung periode nå så det skal bli veldig deilig å lette opp treningen neste uke, for akkurat nå er kroppen ganske langt nede i kjelleren. Vi løsner det opp til helgen og fra da handler det kun om å finne overskudd, sier hun.

