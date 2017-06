Brækhus bekrefter ny tittelkamp

ANNONSE

Saken oppdateres!

Viasat opplyser i en pressemelding onsdag kveld at Brækhus bokser sin neste tittelkamp under et helaftens proffstevne på Oslofjord Convention Center i Stokke.

Det blir ikke opplyst hvem den norske verdensmesteren skal møte, men Brækhus har kalt inn til pressekonferanse torsdag morgen på Ullevaal Stadion.

Daglig leder i First Lady Promotion, Morten Andreassen, vil verken bekrefte eller avkrefte at de har en motstander klar.

- Alt vi har å si kommer på pressekonferansen i morgen, sier Andreassen til Nettavisen.

Datoen for stevnet er lørdag 21. oktober, og planen er at også flere andre norske boksere får muligheten til å vise seg frem i ringen.

Det er mindre enn en uke siden Brækhus sist forsvarte sine VM-titler da hun vant hjemme i Bergen mot argentinske Erica Farias.

Etter kampen sa Brækhus at hun håpet å snart bokse i Las Vegas.

- Kanskje vi burde reise til Amerika, så får vi alle bergenserne med til Las Vegas. Vi reiser til Las Vegas! sa Brækhus til enorm jubel fra de 7500 fremmøtte bergenserne på Koengen fredag kveld.

Da Nettavisen snakket med Brækhus etter kampen, kunne det virke som drømmen om Las Vegas er nærmere å bli realisert enn tidligere.

- En kamp i USA er noe som har vært veldig inspirerende. I løpet av karrieren min ønsker jeg en eller to kamper i Vegas før jeg legger fra meg hanskene. Det er et stort marked og vanskelig å få hull på, men vi har noen fantastiske samarbeidspartnere i K2 Promotions. De holder på med å få stukket hull på den, sa Brækhus til Nettavisen forrige uke.

Men før Vegas blir aktuelt, blir det altså boksestevne i Stokke i Vestfold for Brækhus.