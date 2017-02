Brækhus bokser neste kamp i Bergen

ANNONSE

Cecilia Brækhus kommer tilbake til hjembyen Bergen for å bokse sin neste kamp. Motstanderen blir Erica Farias fra Argentina.

- Å komme hjem til Bergen etter 20 år, og arrangere det som kan bli den største kampen som er bokset i kvinneboksing noensinne, det er helt surrealistisk. Men jeg er så glad, beskriver Brækhus på en pressekonferanse i Bergenhus festning tirsdag.

Hun håper på opptil 20.000 tilskuere mot Farias.

- Jeg tror jeg trygt kan si at hele bokseverdenen kommer til å ha oppmerksomheten rettet mot Bergen, fortsetter Brækhus.

«Battle of Bergen»

Datoen blir 9.juni, og oppgjøret skal foregå utendørs på konsertarenaen ved Koengen.

Brækhus' promteringsselskap, First Lady Promotions, håper på tilskuerrekord i Norge, og at kallenavnet «Battle of Bergen» vil gi en lignende god gjenklang hos boksefansen som flere av de historiske boksekampene på 1970-tallet.

Da bokset den avdøde legenden Muhammad Ali i «The Rumble in the Jungle» i Kongo (mot George Foreman) og «Thrilla in Manila» på Filippinene (mot Joe Frazier).

Brækhus har fortsatt fem verdensmesterbelter i klassen etter seieren over Klara Svensson nylig. 35-åringen har vunnet 30 proffkamper, hvorav åtte har kommet etter knockout.

Se analysen av Brækhus' tittelkamp mot Klara Svensson under:

32 år gamle Farias har statistikk som er nesten like sterk som Brækhus.

På 25 kamper har argentineren bare tapt én gang, mens hun har vunnet 24 ganger, deriblant ti ganger på knockout. Hun er også den eneste andre bokseren som har vunnet et proffoppgjør mot nevnte Svensson. Det er også hennes bergenske motstander fullt klar over.

- Hun er i en helt annen klasse, understreker Brækhus, og fortsetter:

- Jeg vet at hvis jeg bokser slik jeg gjorde mot Klara Svensson når jeg møter Farias, da mister jeg beltene mine. Jeg må være 110 prosent skjerpet, og det skal jeg være.

Går opp en vektklasse



Farias bokser normalt i klassen superlettvekt, der hun har holdt verdensmestertittelen til forbundet WBC siden august i 2014.

Det eneste tapet kom mot den belgiske lettvektsbokseren Delfine Persoon fire måneder tidligere.

Cecilia Brækhus bokser i veltervekt, én vektklasse over Farias.

På pressekonferansen framsto argentineren som meget høflig, og var opptatt av å forklare mediene at hun respekterer Brækhus høyt. På spørsmål om hvorfor hun kommer til å vinne titlene til den norske stjernen i Bergen.

- Jeg må være en intelligent bokser, holde hodet kaldt og forhåpentlig hjertet varmt, sier Farias.